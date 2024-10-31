В Украине утвердили новый порядок вещевого и медицинского обеспечения, — Минобороны

По информации оборонного ведомства, поддержку окажут пропавшим без вести и подвергшимся влиянию стресс-факторов в боевых условиях. Документ также устанавливает порядок оказания психологической поддержки военнослужащим.

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Появились четкие гарантии и механизмы реализации прав военнослужащих на вещевое, медицинское, психологическое и социальное обеспечение с учетом гендерных нужд. Об этом сообщается на сайте Минобороны Украины.

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Соответствующий Порядок, разработанный Министерством обороны, утвердил Кабинет Министров. Предусматривается предоставление формы и снаряжения с учетом антропометрических данных военнослужащих, обеспечение средствами личной гигиены и совершенствование ежегодных медицинских обследований. При необходимости медицинская помощь будет предоставляться в государственных или коммунальных учреждениях.

Также документ определяет порядок оказания психологической поддержки военнослужащим, подвергшимся влиянию стресс-факторов в боевых условиях или пострадавшим от сексуальных домогательства, говорится на сайте Минобороны.

Отмечается, что помощь будет оказываться в безопасном месте с соблюдением конфиденциальности.

Отдельно урегулированы вопросы психологической поддержки родственников военнослужащих, среди прочего тех, чьи близкие находятся в плену, пропали без вести или в окружении.

Помощь будут оказывать специалисты при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Новый порядок также предполагает применение гендерно-ориентированного подхода при разработке бюджетных программ Сил безопасности и обороны.

Напомним, что, по словам пресс-секретаря Оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасии Бобовниковой, Силы обороны восстановили позиции в Торецке, но обстрелов меньше не стало.

Также сообщалось, что средства, выделенные РФ на противостояние с Украиной в 2025 году, стали рекордными.