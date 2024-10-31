По словам журналистов, России придется еще больше повысить налоги, чтобы финансировать войну в Украине. Масштабная налоговая реформа принесет дополнительные доходы в размере 1,7% ВВП в 2025 году.

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Россия выделила в бюджете на 2025 год около трети расходов, 6,3% от ВВП, на военные нужды. Это самый высокий уровень со времен Холодной войны. Об этом пишет издание Reuters.

По словам журналистов, России придется еще больше повысить налоги, чтобы финансировать войну в Украине. Так, уже объявленных мер по повышению доходов будет недостаточно для финансирования стремительно растущих военных расходов РФ. При этом впервые доля расходов на оборону будет вдвое больше, чем на социальные расходы.

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В материале говорится, что огромный рост военных расходов порождает инфляцию в экономике России. Процентные ставки выросли до самого высокого уровня с 2003 года, а рубль упал до годового минимума по отношению к доллару. Поскольку западные санкции фактически отстраняют Москву от международных рынков облигаций, ее возможности по сбору средств ограничены.

Издание пишет, что российское правительство уже начало повышать налоги для финансирования своей войны в Украине, которая продолжается уже третий год. Ожидается, что крупная налоговая реформа принесет дополнительные доходы в размере 1,7% ВВП в 2025 году. Экономисты утверждают, что даже этого будет недостаточно.

"Корректировка внутренних налогов останется в центре внимания властей. Не исключено, что в 2025 году мы увидим много инициатив по изменению налогового законодательства и нормативных актов", — считает Алексей Климюк из Alfa Wealth.

По словам журналистов, ожидаемое падение цен на нефть, главный экспортный товар России, также бросает тень на финансы страны. Проект бюджета прогнозирует, что цена на нефть снизится в среднем с $70 за баррель в 2024 году до $65,5 за баррель в 2027 году, что нанесет ущерб государственным доходам.

"Такая структура сохраняет сильную зависимость бюджета от цен на нефть. Это значит, что если не в 2025 году, то в ближайшие годы снова встанет вопрос, где найти дополнительные доходы", — считает главный экономист "Альфа-Банка" Наталья Орлова.

Напомним, Кремль назвал танковый завод Rheinmetall в Украине законной целью РФ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о запуске в Украине завода немецкого концерна. По данным Rheinmetall, в дальнейшем также планируется построить пороховой завод и завод по производству боеприпасов.

Также сообщалось, что Кремль "вознаграждает" генералов эпохи Шойгу приговорами. Российские генералы оказываются под следствием по коррупционным обвинениям. Однако в Великобритании убеждены, что цель РФ — вовсе не побороть коррупцию, которая является фундаментальной для кремлевского режима.