Рекорд з часів Холодної війни: скільки РФ виділила грошей на протистояння з Україною у 2025 році

За словами журналістів, Росії доведеться ще більше підвищити податки, щоб фінансувати війну в Україні. Масштабна податкова реформа принесе додаткові доходи в розмірі 1,7% ВВП у 2025 році.

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Росія виділила в бюджеті на 2025 рік близько третини витрат, 6,3% від ВВП, на військові потреби. Це найвищий рівень з часів Холодної війни. Про це пише видання Reuters.

За словами журналістів, Росії доведеться ще більше підвищити податки, щоб фінансувати війну в Україні. Так, уже оголошених заходів з підвищення доходів буде недостатньо для фінансування стрімко зростаючих військових витрат РФ. При цьому вперше частка витрат на оборону буде вдвічі більшою, ніж на соціальні витрати.

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У матеріалі йдеться, що величезне зростання військових витрат породжує інфляцію в економіці Росії. Відсоткові ставки зросли до найвищого рівня з 2003 року, а рубль впав до річного мінімуму щодо долара. Оскільки західні санкції фактично усувають Москву від міжнародних ринків облігацій, її можливості зі збору коштів обмежені.

Видання пише, що російський уряд уже почав підвищувати податки для фінансування своєї війни в Україні, яка триває вже третій рік. Очікується, що велика податкова реформа принесе додаткові доходи в розмірі 1,7% ВВП у 2025 році. Економісти стверджують, що навіть цього буде недостатньо.

"Коригування внутрішніх податків залишиться в центрі уваги влади. Не виключено, що 2025 року ми побачимо багато ініціатив щодо зміни податкового законодавства та нормативних актів", — вважає Олексій Климюк з Alfa Wealth.

За словами журналістів, очікуване падіння цін на нафту, головний експортний товар Росії, також кидає тінь на фінанси країни. Проєкт бюджету прогнозує, що ціна на нафту знизиться в середньому з $70 за барель у 2024 році до $65,5 за барель у 2027 році, що завдасть шкоди державним доходам.

"Така структура зберігає сильну залежність бюджету від цін на нафту. Це означає, що якщо не 2025 року, то найближчими роками знову постане питання, де знайти додаткові доходи", — вважає головний економіст "Альфа-Банку" Наталія Орлова.

Нагадаємо, Кремль назвав танковий завод Rheinmetall в Україні законною метою РФ. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков прокоментував повідомлення про запуск в Україні заводу німецького концерну. За даними Rheinmetall, надалі також планується побудувати пороховий завод і завод із виробництва боєприпасів.

Також повідомлялося, що Кремль "винагороджує" генералів епохи Шойгу вироками. Російські генерали опиняються під слідством за корупційними звинуваченнями. Однак у Великій Британії переконані, що мета РФ — зовсім не побороти корупцію, яка є фундаментальною для кремлівського режиму.