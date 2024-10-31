"Победа по справедливости": в РФ ответили, как видят завершение войны в Украине "вничью"

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что "ничью" можно применить к Стамбульским договоренностям. Он обратился к истории, вспомнив предков из предыдущих веков.

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Лидер Беларуси Александр Лукашенко 31 октября заявил, что на Западе изменили позицию и готовы договариваться об окончании войны в Украине на "ничьей". Эту идею прокомментировал глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, как передали в российском Interfax.

По его словам, понятие "вничью" не описывает возможную развязку войны, которую в России назвали "кризисом".

""Вничью", по моему мнению, немного не передает необходимости надежно обеспечить интересы каждой стороны, в том числе и в общеконтинентальном масштабе", — отметил министр.

В этом контексте он вспомнил переговорный процесс, который происходил в Турции в 2022 году после полномасштабного вторжения ВС РФ.

"Гадать бессмысленно. "Вничью" — это такое понятие, которое можно применить к разным ситуациям, в том числе кстати, и к Стамбульским договоренностям", — заявил Лавров.

Он подчеркнул, что "победа должна быть по справедливости".

"Когда будут понятны условия обеспечения справедливости, прежде всего для этих людей, чьи предки веками жили и осваивали соответствующие земли, — вот тогда можно будет уже искать какой-то срок для описания решения этого кризиса", — добавил чиновник.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев "очень открыт" и не против приглашения главы Кремля Владимира Путина на Саммит мира.

30 октября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал информацию о переговорах о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре "вбросом". Он раскрыл условия, на которых Москва готова начать переговоры.