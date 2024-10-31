"Перемога за справедливістю": у РФ відповіли, як бачать завершення війни в Україні "внічию"

Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що "нічию" можна застосувати до Стамбульських домовленостей. Він звернувся до історії, згадавши предків з попередніх століть.

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Лідер Білорусі Олександр Лукашенко 31 жовтня заявив, що на Заході змінили позицію й готові домовлятись про закінчення війни в Україні на "нічиїй". Цю ідею прокоментував голова Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров, як передали в російському Interfax.

З його слів, поняття "внічию" не описує можливу розв’язку війни, яку в Росії назвали "кризою".

""Внічию", на мою думку, трішки не передає необхідності надійно забезпечити інтереси кожної сторони, у тому числі й у загальноконтинентальному масштабі", — зазначив міністр.

У цьому контексті він згадав переговорний процес, який відбувався у Туреччині у 2022 році після повномасштабного вторгнення ЗС РФ.

"Ворожити безглуздо. "Внічию" — це таке поняття, яке можна застосувати до різних ситуацій, у тому числі до речі, і до Стамбульських домовленостей", — заявив Лавров.

Він наголосив, що "перемога має бути за справедливістю".

"Коли будуть зрозумілі умови забезпечення справедливості, насамперед для цих людей, чиї предки століттями жили та освоювали відповідні землі, — ось тоді можна буде вже шукати якийсь термін для опису розв'язання цієї кризи", — додав чиновник.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ "дуже відкритий" та не проти запрошення очільника Кремля Володимира Путіна на Саміт миру.

30 жовтня речник Путіна Дмитро Пєсков назвав інформацію про переговори щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі "вкидом". Він розкрив умови, на яких Москва готова розпочати переговори.