Минимализм по-американски: почему армии США интересны малоразмерные ракеты Jackal (видео)

Масса боевой части составляет всего 4,5 кг, что недостаточно для поражения защищенных объектов. Однако армейцы готовятся ее применять в Тихоокеанском регионе против численно превосходящего условного противника.

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Американская оборонная компания Northrop Grumman активно продвигает свою малогабаритную крылатую ракету Jackal, впервые представленную в 2022 году и недавно продемонстрированную в рамках выставки AUSA. На новом видео разработчика подробно описаны тактика применения ракеты и особенности ее конструкции, а также ее предполагаемое использование в конфликте с Китаем в регионе Тихого океана. Детальнее об этом говорится в материале обозревателей Defense Express.

Технические характеристики и возможности

Jackal — это легкая крылатая ракета, которую можно запускать с различных платформ, включая ударные вертолеты Apache, легкие пусковые установки на шасси 4х4 и беспилотные катера. Вертолет Apache способен нести до восьми таких ракет, что обеспечивает возможность одновременного запуска большого количества боеприпасов. Например, 12 вертолетов могут выпустить около сотни ракет.

Дальность полета Jackal составляет около 150 км, и она преодолевает это расстояние за 15 минут, двигаясь со скоростью 600 км/ч. Причем система навигации ракеты адаптирована для работы в условиях отсутствия GPS, что особенно важно в современных боевых условиях.

Еще одна любопытная особенность — ракеты могут действовать в роевом режиме, обмениваясь данными и выполняя различные роли.

В зависимости от поставленной задачи Jackal может оснащаться как боевыми частями, так и системами радиоэлектронной борьбы и разведывательными сенсорами. Версии с боевыми частями используют тепловизионную головку самонаведения, что позволяет самостоятельно распознавать и поражать цели в заданном районе.

Зачем армии США ракеты Jackal

Несмотря на эти характеристики, масса боевой части ракеты Jackal составляет 4,5 кг, что вызывает определенные вопросы о ее эффективности, отмечают эксперты. Для сравнения, проект Barracuda от компании Anduril предусматривает ракеты с боевой частью массой 16 кг при аналогичной дальности.

Однако, как показывает пример с кумулятивным зарядом КЗ-6 весом 3 кг в российском дроне "Ланцет", даже такая масса может быть достаточной для поражения бронетехники и объектов связи. Хотя для поражения защищенных объектов этого недостаточно.

Почему же тогда боеприпас интересен для армии США. Обозреватели подчеркнули, что Jackal планируется использовать в Тихоокеанском регионе против потенциального противника в лице Китая, где будет в большом количестве применяться легкая техника.

"США будет делать ставку на постоянный маневр против численно превосходящего противника. И в этих условиях возможность осуществить одновременный запуск почти 100 ракет с 12 вертолетов действительно выглядит очень интересно", — подытожили аналитики.

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