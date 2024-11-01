Мінімалізм по-американськи: чому армії США цікаві малорозмірні ракети Jackal (відео)

Маса бойової частини становить лише 4,5 кг, що недостатньо для ураження захищених об'єктів. Однак армійці готуються її застосовувати в Тихоокеанському регіоні проти умовного противника, який чисельно переважає.

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Американська оборонна компанія Northrop Grumman активно просуває свою малогабаритну крилату ракету Jackal, яку вперше презентували 2022 року і нещодавно продемонстрували в межах виставки AUSA. На новому відео розробника докладно описано тактику застосування ракети й особливості її конструкції, а також її передбачуване використання в конфлікті з Китаєм у регіоні Тихого океану. Детальніше про це йдеться в матеріалі оглядачів Defense Express.

Технічні характеристики та можливості

Jackal — це легка крилата ракета, яку можна запускати з різних платформ, включно з ударними гелікоптерами Apache, легкими пусковими установками на шасі 4х4 і безпілотними катерами. Вертоліт Apache здатний нести до восьми таких ракет, що забезпечує можливість одночасного запуску великої кількості боєприпасів. Наприклад, 12 вертольотів можуть випустити близько сотні ракет.

Дальність польоту Jackal становить близько 150 км і вона долає цю відстань за 15 хвилин, рухаючись зі швидкістю 600 км/год. Причому система навігації ракети адаптована для роботи в умовах відсутності GPS, що особливо важливо в сучасних бойових умовах.

Ще одна цікава особливість — ракети можуть діяти в ройовому режимі, обмінюючись даними та виконуючи різні ролі.

Залежно від поставленого завдання Jackal може оснащуватися як бойовими частинами, так і системами радіоелектронної боротьби та розвідувальними сенсорами. Версії з бойовими частинами використовують тепловізійну головку самонаведення, що дає змогу самостійно розпізнавати й уражати цілі в заданому районі.

Навіщо армії США ракети Jackal

Попри ці характеристики, маса бойової частини ракети Jackal становить 4,5 кг, що викликає певні питання щодо її ефективності, зазначають експерти. Для порівняння, проєкт Barracuda від компанії Anduril передбачає ракети з бойовою частиною масою 16 кг за аналогічної дальності.

Однак, як показує приклад із кумулятивним зарядом КЗ-6 вагою 3 кг у російському дроні "Ланцет", навіть така маса може бути достатньою для ураження бронетехніки та об'єктів зв'язку. Хоча для ураження захищених об'єктів цього недостатньо.

Чому ж тоді боєприпас цікавий для армії США. Оглядачі наголосили, що Jackal планують використовувати в Тихоокеанському регіоні проти потенційного супротивника в особі Китаю, де буде у великій кількості застосовуватися легка техніка.

"США робитиме ставку на постійний маневр проти супротивника, який чисельно переважає. В цих умовах можливість здійснити одночасний запуск майже 100 ракет із 12 вертольотів справді вбачається дуже цікавою", — підсумували аналітики.

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