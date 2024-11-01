"Третья мировая покажет": рейтинги армий мира очень далеки от реальности, — Жорин

Майор ВСУ и заместитель командира 3-й ОШБР Максим Жорин убежден, что украинские военные имеют "огромный опыт" в современных методах ведения боевых действий.

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Заместитель командира 3-й ОШБр, майор ВСУ Максим Жорин считает, что постоянные публикации рейтингов мировых армий по их силе очень далеки от реальности. Свое мнение военный написал в своем Telegram.

По словам Жорина, неуместно сравнивать украинскую армию с "Индией, Ираном, Израилем или некоторыми другими странами неуместно". Так он прокомментировал недавно опубликованный рейтинг от немецкого статистического сервиса Statista, который разместил Украину на шестое место по численности войск.

"На сегодняшний день, украинская армия имеет то, что невозможно ничем заменить — огромный опыт. Такой войны, как идет сейчас на территории Украины, не было в мире уже много десятилетий. А если брать современные методы ведения боевых действий — не было никогда", — отмечает майор ВСУ.

Он добавляет, что ни один военный учебник "не пишет, как воевать в таких условиях" и именно у украинцев "появляются и применяются все новые решения" на поле боя.

"А кто на каком месте — покажет Третья мировая [война]", — написал заместитель командира 3-й ОШБр.

Напомним, Фокус писал, что ВСУ опустились в рейтинге сильнейших армий мира, а РФ все еще на втором месте. Авторы рейтинга, портал Global Firepower, учитывали 60 параметров. В частности, количество личного состава и резервный потенциал, вооружение, технику, расходы на армию и даже климатические условия.

Также мы рассказывали, что в обновленном рейтинге Global Fire Power 2024 Украина заняла 18 место. Украинская армия опустилась на 3 позиции, если сравнивать ее с показателем 2023 года. Global Fire Power 2024 учитывает 60 отдельных категорий.