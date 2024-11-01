"Третя світова покаже": рейтинги армій світу дуже далекі до реальності, — Жорін

Майор ЗСУ і заступник командира 3-ї ОШБР Максим Жорін переконаний, що українські військові мають "величезний досвід" у сучасних методах ведення бойових дій.

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Заступник командира 3-ї ОШБр, майор ЗСУ Максим Жорін вважає, що постійні публікації рейтингів світових армій за їх силою є дуже далекими до реальності. Свою думку військовий написав у своєму Telegram.

За словами Жоріна, недоречно порівнювати українську армію з "Індією, Іраном, Ізраїлем чи деякими іншими країнами недоречно". Так він прокоментував нещодавно опублікований рейтинг від німецького статистичного сервісу Statista, який розмістив Україну на шосте місце за чисельністю військ.

"На сьогоднішній день, українська армія має те, що неможливо нічим замінити — величезний досвід. Такої війни, як триває зараз на території України, не було у світі вже багато десятиліть. А якщо брати сучасні методи ведення бойових дій — не було ніколи", — зазначає майор ЗСУ.

Він додає, що жоден військовий підручник "не пише, як воювати в таких умовах" і саме в українців "зʼявляються й застосовуються всі нові рішення" на полі бою.

"А хто на якому місці — покаже Третя світова [війна]", — написав заступник командира 3-ї ОШБр.

Нагадаємо, Фокус писав, що ЗСУ опустилися в рейтингу найсильніших армій світу, а РФ все ще на другому місті. Автори рейтингу, портал Global Firepower, враховували 60 параметрів. Зокрема, кількість особового складу та резервний потенціал, озброєння, техніку, видатки на армію і навіть кліматичні умови.

Також ми розповідали, що в оновленому рейтингу Global Fire Power 2024 Україна зайняла 18 місце. Українська армія опустилася на 3 позиції, якщо порівнювати її з показником 2023 року. Global Fire Power 2024 враховує 60 окремих категорій.