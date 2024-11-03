"Excalibur с GPS не работает вообще": командир батальона Ахиллес пожаловался на западные дроны

По словам командира батальона УБпАК "Ахиллес" Рустама Нургудина, некоторые западные беспилотники с трудом прорываются через плотные российские системы РЭБ.

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Батальон УБпАК "Ахиллес" 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко в среднем расходуют порядка 3000 FPV-дронов в месяц. Но какое-то сложное западное оружие не выбирают просто потому, что эти средства оказываются непригодными для такой работы. Об этом пишет Newsweek.

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"Лучшие образцы оружия, такие как артиллерийские снаряды Excalibur с GPS-наведением, не работают вообще. Лучшие беспилотники не летают", — объяснил командир батальона Рустам Нургудин на брифинге для оборонных компаний и журналистов в Лондоне.

Проблема в финансировании. Возможности Украины намного превосходят деньги, направляемые в более чем 250 компаний, занимающиеся производством беспилотников, объяснил Александр Камышин, бывший министр стратегических отраслей промышленности Украины, который сейчас руководит оборонной промышленностью.

Еще одна проблема — РЭБ. Некоторые западные беспилотники с трудом прорываются через плотные системы радиоэлектронной борьбы.

"Среди стран НАТО и их военных никто не понимает, что происходит", — сказал Нургудин. Он добавил, что все еще существует непонимание того, как выглядит современная война, во многом основанная на боевых действиях в Афганистане и Ираке.

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