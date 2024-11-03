"Excalibur з GPS не працює взагалі": командир батальйону Ахіллес поскаржився на західні дрони

За словами командира батальйону УБпАК "Ахіллес" Рустама Нургудіна, деякі західні безпілотники насилу прориваються через щільні російські системи РЕБ.

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Батальйон УБпАК "Ахіллес" 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка в середньому витрачає близько 3000 FPV-дронів на місяць. Але якусь складну західну зброю не вибирають просто тому, що ці засоби виявляються непридатними для такої роботи. Про це пише Newsweek.

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"Найкращі зразки зброї, як-от артилерійські снаряди Excalibur з GPS-наведенням, не працюють взагалі. Найкращі безпілотники не літають", — пояснив командир батальйону Рустам Нургудін на брифінгу для оборонних компаній і журналістів у Лондоні.

Проблема у фінансуванні. Можливості України набагато перевершують гроші, що спрямовуються в більш ніж 250 компаній, які займаються виробництвом безпілотників, пояснив Олександр Камишин, колишній міністр стратегічних галузей промисловості України, який зараз керує оборонною промисловістю.

Ще одна проблема — РЕБ. Деякі західні безпілотники насилу прориваються через щільні системи радіоелектронної боротьби.

"Серед країн НАТО та їхніх військових ніхто не розуміє, що відбувається", — сказав Нургудін. Він додав, що все ще існує нерозуміння того, який вигляд має сучасна війна, багато в чому заснована на бойових діях в Афганістані та Іраку.

Нагадаємо, що бельгійська компанія Thales допоможе Україні у виробництві високотехнологічних зенітних ракет.

Також повідомлялося, що винищувачі F-15 EX і F-35 роблять ВПС Ізраїлю непереможними.