Точность спутниковой навигации может нарушаться: почему одурели смартфоны украинцев

Для повышения эффективности воздействия на дроны противника применяется подмена координат спутниковой навигации. Но это также может влиять на точную работу приборов украинцев.

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Во время проведения мероприятий по отражению российских воздушных атак Силы обороны применяют средства радиоэлектронной борьбы, из-за чего приборы украинских пользователей могут показывать не точные данные. Об этом предупредили в Центре стратегических коммуникаций ВСУ.

В частности, как отмечается, для повышения эффективности воздействия на противника применяются средства подмены координат спутниковой навигации GPS (спуфинг).

Побочным эффектом этого воздействия является и нарушение в системе точного времени, которую используют мобильные телефоны в режиме автоматического уточнения времени.

"Учитывая указанное, целесообразно отключить режим автоматического уточнения времени в телефоне и учитывать, что во время объявления воздушных тревог точность работы систем спутниковой навигации может нарушаться", — пояснили специалисты по радиоэлектронной борьбе в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, включенная геолокация в смартфоне также может стать источником таких "аномалий". Поэтому, чтобы избежать неудобств, экс-заместитель главы Госспецсвязи Виктор Жора советовал отключить автоматическое определение геолокации в настройках телефона.

Отметим, народный депутат Дмитрий Наталуха рассказал, что утром 5 ноября его техника Apple неожиданно перешла на часовой пояс "Москва". Устройства, отметил он, были приобретены в разное время в разных странах.

Кроме того, у некоторых других коллег депутата, которых он успел опросить, геопозиция на телефоне показывала Минск, Курск и Москву, причем независимо от местонахождения, как внутри Украины, так и за ее пределами.

Напомним, 3 ноября Воздушные силы сообщили об атаке 96 российских дронов, обломки от которых вызвали несколько пожаров в Киеве и Киевской области. В результате воздушной атаки 4 ноября также произошел ряд возгораний.