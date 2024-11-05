Точність супутникової навігації може порушуватися: чому здуріли смартфони українців

Для підвищення ефективності впливу на дрони противника застосовується підміна координат супутникової навігації. Але це також може впливати на точну роботу приладів українців.

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Під час проведення заходів з відбиття російських повітряних атак Сили оборони застосовують засоби радіоелектронної боротьби, через що прилади українських користувачів можуть показувати не точні дані. Про це попередили у Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ.

Зокрема, як зазначається, для підвищення ефективності впливу на противника застосовуються засоби підміни координат супутникової навігації GPS (спуфінг).

Побічним ефектом цього впливу є і порушення в системі точного часу, яку використовують мобільні телефони в режимі автоматичного уточнення часу.

"Враховуючи зазначене, доцільно відключити режим автоматичного уточнення часу в телефоні та враховувати, що під час оголошення повітряних тривог точність роботи систем супутникової навігації може порушуватися", — пояснили фахівці з радіоелектронної боротьби у Генеральному штабі Збройних Сил України.

Окрім того, включена геолокація у смартфоні також може стати джерелом таких "аномалій". Тому, щоб уникнути незручностей, ексзаступник глави Держспецзвʼязку Віктор Жора радив вимкнути автоматичне визначення геолокації в налаштуваннях телефона.

Зазначимо, народний депутат Дмитро Наталуха розповів, що вранці 5 листопада його техніка Apple несподівано перейшла на часовий пояс "Москва". Пристрої, зазначив він, були придбані в різний час в різних країнах.

Окрім того, у деяких інших колег депутата, яких він встиг опитати, геопозиція на телефоні показувала Мінськ, Курськ та Москву, причому незалежно від місцезнаходження, як всередині України, так і за її межами.

Нагадаємо, 3 листопада Повітряні сили повідомили про атаку 96 російських дронів, уламки від яких спричинили декілька пожеж в Києві та Київській області. Внаслідок повітряної атаки 4 листопада також сталась низка загорянь.