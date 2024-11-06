Крупнейший коррупционный скандал в истории армии США: виновника приговорили к 15 годам

Речь идет об обвинении бывшего оборонного подрядчика Леонарда Фрэнсиса, по прозвищу "толстяк Леонард", который признался, что давал миллионные взятки американским офицерам ВМС высшего звена.

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Бывший малайзийский оборонный подрядчик Леонард Гленн Фрэнсис, по прозвищу "толстяк Леонард", был приговорен во вторник к 15 годам тюремного заключения за организацию десятилетней схемы взяточничества, в которой участвовали десятки офицеров ВМС США. Также у коррупционера конфискуют 35 млн долларов "незаконно полученных доходов от его преступлений". Об этом 6 ноября сообщило издание Defense News.

Авторы материала отмечают, что история с "толстяком Леонардом" фактически является крупнейшим коррупционным скандалом за всю истории Вооруженных сил США, так как речь идет о миллионных взятках военных чиновников.

Громкий скандал в ВМС США

В сентябре 2013 года разразился самый крупный коррупционный скандал в истории ВМС США, известный как "дело толстяка Леонарда". По информации журналистов, скандал обошелся американским налогоплательщикам в десятки миллионов долларов, став причиной расследования в отношении сотен военнослужащих и привел к почти тридцати осуждениям. Причем прокуратура заявила, что дело затронуло целое поколение командного состава ВМС США.

Фрэнсис признался, что на протяжении более десятилетия он подкупал офицеров ВМС и незаконно получил по меньшей мере 35 млн долларов, завышая стоимость услуг, предоставляемых его компанией Glenn Defense Marine Asia.

Компания была ключевой для кораблей ВМС США в портах по всей Азии на протяжении более двух десятилетий. В течение этого времени Фрэнсис завлекал офицеров ВМС роскошными ужинами, дорогими сигарами, билетами на концерты и дикими секс-вечеринками в роскошных отелях от Таиланда до Филиппин.

Прокуроры отметили, что масштаб содействия, оказанного Фрэнсисом, был "беспрецедентным", так как он предоставил доказательства коррупции сотен людей, включая офицеров высшего звена.

Прокуроры тоже "в деле"?

Однако скандал не ограничивается только деятельностью Фрэнсиса. В ходе судебного разбирательства в 2022 году выявились серьезные нарушения со стороны обвинения, что привело к снижению обвинений для некоторых осужденных и даже полной отмене некоторых приговоров. Кроме того, остаются вопросы, связанные с побегом Фрэнсиса из-под домашнего ареста и несостоятельностью надзорных органов.

Так в сентябре 2022 года, когда срок заключения Фрэнсиса был почти утвержден, он сбежал из-под домашнего ареста, сняв GPS-браслет, и уехал на такси в Мексику, откуда вылетел в Венесуэлу. После ареста Интерполом и обмена заключенными Фрэнсис вернулся в США, где он и получил срок.

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