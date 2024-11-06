Найбільший корупційний скандал в історії армії США: винуватця засудили до 15 років

Йдеться про звинувачення колишнього оборонного підрядника Леонарда Френсіса, на прізвисько "товстун Леонард", який зізнався, що давав мільйонні хабарі американським офіцерам ВМС вищої ланки.

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Колишнього малайзійського оборонного підрядника Леонарда Гленна Френсіса, на прізвисько "товстун Леонард", засудили у вівторок до 15 років тюремного ув'язнення за організацію десятирічної схеми хабарництва, в якій брали участь десятки офіцерів ВМС США. Також у корупціонера конфіскують 35 млн доларів "незаконно отриманих доходів від його злочинів". Про це 6 листопада повідомило видання Defense News.

Автори матеріалу зазначають, що історія з "товстуном Леонардом" фактично є найбільшим корупційним скандалом за всю історію Збройних сил США, оскільки йдеться про мільйонні хабарі військових чиновників.

Гучний скандал у ВМС США

У вересні 2013 року вибухнув найбільший корупційний скандал в історії ВМС США, відомий як "справа товстуна Леонарда". За інформацією журналістів, скандал обійшовся американським платникам податків у десятки мільйонів доларів, став причиною розслідування щодо сотень військовослужбовців і призвів до майже тридцяти засуджень. Причому прокуратура заявила, що справа торкнулася цілого покоління командного складу ВМС США.

Френсіс зізнався, що впродовж більш ніж десятиліття він підкуповував офіцерів ВМС і незаконно отримав щонайменше 35 млн доларів, завищуючи вартість послуг, які надавала його компанія Glenn Defense Marine Asia.

Компанія була ключовою для кораблів ВМС США в портах по всій Азії протягом більш ніж двох десятиліть. Протягом цього часу Френсіс заманював офіцерів ВМС розкішними вечерями, дорогими сигарами, квитками на концерти й дикими секс-вечірками в розкішних готелях від Таїланду до Філіппін.

Прокурори зазначили, що масштаб сприяння, наданого Френсісом, був "безпрецедентним", оскільки він надав докази корупції сотень людей, зокрема й офіцерів вищої ланки.

Прокурори теж "у справі"?

Однак скандал не обмежується тільки діяльністю Френсіса. Під час судового розгляду 2022 року виявилися серйозні порушення з боку обвинувачення, що призвело до зниження обвинувачень для деяких засуджених і навіть повного скасування деяких вироків. Крім того, залишаються питання, пов'язані з втечею Френсіса з-під домашнього арешту і неспроможністю наглядових органів.

Так у вересні 2022 року, коли термін ув'язнення Френсіса був майже затверджений, він утік з-під домашнього арешту, знявши GPS-браслет, і поїхав на таксі до Мексики, звідки вилетів до Венесуели. Після арешту Інтерполом і обміну ув'язненими Френсіс повернувся до США, де він і отримав термін.

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Раніше Фокус переклав статтю журналіста Гаррісона Касса, в якій йдеться про інцидент в Ормузькій протоці 19 березня 2009 року.