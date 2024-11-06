Мобилизация в Украине: с какими болезнями не смогут призвать в ноябре, перечень

Определенные заболевания могут предоставить право на отсрочку от мобилизации — их перечень установлен законодательством.

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В ноябре продолжается действие военного положения и мобилизации. Однако некоторые граждане могут быть исключены из воинского учета или получить отсрочку от мобилизации по состоянию здоровья. Детальный список заболеваний, который признает военнообязанных непригодными к военной службе, утвержден приказом Министерства обороны Украины №490 "Об утверждении Изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины".

Освобождение от мобилизации можно получить в связи со следующими заболеваниями:

болезнями почек и мочеполовой системы со значительными нарушениями функций и почечной недостаточностью;

тяжелыми инфекционными заболеваниями, в частности, активным туберкулезом с распадом легочной ткани, тяжелыми формами вирусных гепатитов и ВИЧ при наличии осложнений;

кожными заболеваниями — атопическим дерматитом с поражениями, герпетиформным дерматитом и распространенными формами обычной пузырчатки;

болезнями органов дыхания, в частности, особенно тяжелыми формами астмы и хроническими болезнями легких со значительными нарушениями дыхательной функции;

нарушением костной системы — артропатии, болезни суставов и позвоночника, а также деформации, травмы конечностей, включая ампутацию конечностей на любом уровне.

Также не подлежат мобилизации люди с заболеваниями системы кровообращения, органов пищеварения, нервной системы, крови и кроветворных органов, болезнями глаза, уха и придаточного аппарата. Также к этой категории населения относятся люди с тяжелыми заболеваниями эндокринной системы, нарушением питания и метаболизма. Кроме того, не призовут в ряды ВСУ лиц с некоторыми видами новообразований, расстройствами психики и поведения.

Напомним, 5 ноября нардеп Соломия Бобровская отмечала о снижении темпов мобилизации по сравнению с летними месяцами. Вместе с тем она рассказала, как необходимо поступать дальше в ситуации с призывом военнослужащих.

Отметим, на следующий день юрист Татьяна Козян рассказала, что не имеют права делать представители ТЦК во время мобилизации. Она также отметила, какие их действия считаются противоправными.