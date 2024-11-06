Мобілізація в Україні: з якими хворобами не зможуть призвати в листопаді, перелік

Певні захворювання можуть надати право на відстрочку від мобілізації — їх перелік встановлений законодавством.

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У листопаді продовжується дія воєнного стану та мобілізації. Однак деякі громадяни можуть бути виключеними з військового обліку або отримати відстрочку від мобілізації за станом здоров'я. Детальний список захворювань, який визнає військовозобов'язаних непридатними до військової служби, затверджений наказом Міністерства оборони України №490 "Про затвердження Змін до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних силах України".

Звільнення від мобілізації можна отримати у зв'язку з наступними захворюваннями:

хворобами нирок і сечостатевої системи зі значними порушеннями функцій і нирковою недостатністю;

тяжкими інфекційними захворюваннями, зокрема, активним туберкульозом з розпадом легеневої тканини, важкими формами вірусних гепатитів та ВІЛ за наявності ускладнень;

шкірними захворюваннями — атопічним дерматитом із ураженнями, герпетиформним дерматитом і поширеними формами звичайної пухирчатки;

хворобами органів дихання, зокрема, особливо тяжкими формами астми та хронічними хворобами легень зі значними порушеннями дихальної функції;

порушенням кісткової системи — артропатії, хвороби суглобів і хребта, а також деформації, травми кінцівок, зокрема ампутацію кінцівок на будь-якому рівні.

Також не підлягають мобілізації люди із захворюваннями системи кровообігу, органів травлення, нервової системи, крові та кровотворних органів, хворобами ока, вуха та придаткового апарату. Також до цієї категорії населення відносяться люди із важкими захворюваннями ендокринної системи, порушенням харчування та метаболізму. Окрім того, не призвуть до лав ЗСУ осіб із деякими видами новоутворень, розладами психіки та поведінки.

Нагадаємо, 5 листопада нардепка Соломія Бобровська зазначала про зниження темпів мобілізації в порівнянні з літніми місяцями. Разом з тим вона розповіла, як необхідно вчиняти далі в ситуації з призовом військовослужбовців.

Зазначимо, наступного дня юристка Тетяна Козян розповіла, що не мають права робити представники ТЦК під час мобілізації. Вона також зазначила, які їх дії вважаються протиправними.