В условиях, когда Белого дома уже нет: США отработали удар ядерной ракетой Minuteman (фото, видео)

По словам журналистов, применялся альтернативный метод передачи кодов запуска. Которые могут использоваться, если по США уже нанесен ядерный удар и структура управления поражена.

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Космические войска США объявили об успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, которая предназначена для доставки ядерных зарядов. Запуск проводился на базе Ванденберг в Калифорнии и совпал с завершением голосования на президентских выборах. Об этом сообщалось на сайте командования глобальных ударов воздушных сил США.

Для запуска Minuteman III использовалась система Airborne Launch Control System – ALCS, известную под названием Looking Glass

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Ракета не несла ядерной нагрузки и преодолела около 6800 км до испытательного полигона ПРО армии США на Маршалловых островах в Тихом океане. Это уникальный объект, куда целятся межконтинентальные баллистические ракеты.

LGM-30 Minuteman III

Запуск ракеты LGM-30 Minuteman III Запуск ракеты LGM-30 Minuteman III

LGM-30 Minuteman III — единственная межконтинентальная баллистическая ракета США шахтного базирования. Они отвечают за доставку на дальность до 14 000 км моноблочных или раздельных боевых блоков с ядерными зарядами.

Самолет ВМС США E-6B Mercury

Для запуска Minuteman III решили использовать систему Airborne Launch Control System – ALCS, известную под названием Looking Glass. Разработка ракеты Minuteman велась с 50-х годов, после того как начальные исследования показали, что двигатель ракеты с твердым накопителем может находиться в состоянии готовности перед запуском длительное время.

Пилоты 625-й эскадрильи стратегических операций находились на борту самолета ВМС США E-6B Mercury

Пилоты 625-й эскадрильи стратегических операций

В публикации отмечалось, что пилоты 625-й эскадрильи стратегических операций находились на борту самолета ВМС США E-6B Mercury, чтобы продемонстрировать надежность и эффективность системы ALCS.

В сущности, речь шла о воздушном командном пункте, из которого передаются команды на запуск Minuteman III, баллистических ракет с подлодок и использование воздушных сил для ядерного удара.

По информации Defense Express, речь об альтернативном методе передачи кодов запуска. В случае с Minuteman III он используется "через голову" наземных расчетов. На случай, если они уничтожены или же по другим причинам не могут произвести запуск, в т.ч. из-за отказа, или если все подземные кабели, ведущие в пусковую шахту, по которым передается команда старт, выведены из строя.

Речь о ситуации, когда по США уже нанесен ядерный удар и существующая структура управления поражена. При этом не только Белого дома не существует вместе с Вашингтоном, не отвечает и основной подземный командный центр Стратегического командования США под авиабазой Оффутт и резервные командные пункты.

В подобных случаях команда на ядерный удар передается с помощью ALCS из самолета E-6B Mercury. Таких самолетов в США насчитывается 16.

Напомним, что у ЦРУ есть технология, с помощью которой крупные корабли могут выводиться из строя. Секретной система создает невидимые импульсы, влияющие на электронику кораблей.

Также сообщалось, что армия США закупает дроны на солнечных батареях. Инженеры говорят, что БПЛА K1000ULE трудно обнаружить, поскольку большинство радаров принимают его за птиц.