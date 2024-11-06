В умовах, коли Білого дому вже немає: США відпрацювали удар ядерною ракетою Minuteman (фото, відео)

За словами журналістів, застосовувався альтернативний метод передачі кодів запуску. Які можуть використовуватися, якщо по США вже завдано ядерного удару і структура управління уражена.

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Космічні війська США оголосили про успішний запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III, яка призначена для доставлення ядерних зарядів. Запуск проводився на базі Ванденберг у Каліфорнії та збігся із завершенням голосування на президентських виборах. Про це повідомлялося на сайті командування глобальних ударів повітряних сил США.

Для запуску Minuteman III використовувалася система Airborne Launch Control System — ALCS, відому під назвою Looking Glass

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Ракета не несла ядерного навантаження і подолала близько 6800 км до випробувального полігону ПРО армії США на Маршаллових островах у Тихому океані. Це унікальний об'єкт, куди ціляться міжконтинентальні балістичні ракети.

LGM-30 Minuteman III

Запуск ракети LGM-30 Minuteman III Запуск ракети LGM-30 Minuteman III

LGM-30 Minuteman III — єдина міжконтинентальна балістична ракета США шахтного базування. Вони відповідають за доставлення на дальність до 14 000 км моноблокових або роздільних бойових блоків з ядерними зарядами.

Літак ВМС США E-6B Mercury

Для запуску Minuteman III вирішили використовувати систему Airborne Launch Control System — ALCS, відому під назвою Looking Glass. Розробку ракети Minuteman вели з 50-х років після того, як початкові дослідження показали, що двигун ракети з твердим накопичувачем може перебувати в стані готовності перед запуском тривалий час.

Пілоти 625-ї ескадрильї стратегічних операцій перебували на борту літака ВМС США E-6B Mercury

Пілоти 625-ї ескадрильї стратегічних операцій

У публікації зазначалося, що пілоти 625-ї ескадрильї стратегічних операцій перебували на борту літака ВМС США E-6B Mercury, щоб продемонструвати надійність і ефективність системи ALCS.

По суті, йшлося про повітряний командний пункт, з якого передаються команди на запуск Minuteman III, балістичних ракет із підводних човнів і використання повітряних сил для ядерного удару.

За інформацією Defense Express, йдеться про альтернативний метод передачі кодів запуску. У випадку з Minuteman III він використовується "через голову" наземних розрахунків. На випадок, якщо вони знищені або ж з інших причин не можуть здійснити запуск, зокрема через відмову, або якщо всі підземні кабелі, що ведуть до пускової шахти, якими передається команда старт, виведені з ладу.

Ідеться про ситуацію, коли по США вже завдано ядерного удару і наявна структура управління уражена. При цьому не тільки Білого дому не існує разом із Вашингтоном, не відповідає й основний підземний командний центр Стратегічного командування США під авіабазою Оффутт та резервні командні пункти.

У подібних випадках команду на ядерний удар передають за допомогою ALCS із літака E-6B Mercury. Таких літаків у США налічується 16.

Нагадаємо, що у ЦРУ є технологія, за допомогою якої великі кораблі можуть виводитися з ладу. Секретна система створює невидимі імпульси, що впливають на електроніку кораблів.

Також повідомлялося, що армія США закуповує дрони на сонячних батареях. Інженери кажуть, що БПЛА K1000ULE важко виявити, оскільки більшість радарів приймають його за птахів.