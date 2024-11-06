В Минобороны тестируют новую форму для женщин: о чем идет речь

Министр Сергей Мельник рассказал, что тестирование осложняется нежеланием производителей предоставлять образцы одежды.

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В связи с продолжением в Украине мобилизации и военного положения актуальным является вопрос женской формы. Министерство обороны Украины начало тестирование новых образцов женской демисезонной и сезонной формы, в частности демисезонной и зимней. Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на заместителя министра обороны Украины бригадного генерала юстиции Сергея Мельника.

"Внедрение женской формы важно, в том числе и потому, что размерная сетка формы для мужчин не является актуальной для женщин", — отметил Сергей Мельник.

Он отметил, что процесс тестирования замедляется потому, что производители мало заинтересованы предоставлять тестовые образцы для проведения испытаний, необходимых для разработки технических условий для производства. В ходе тестирования ведомство учитывает результаты предварительного тестирования летней формы и нательного белья в полевых условиях.

В министерстве также отметили о необходимости обеспечить женские бронежилеты, которые бы отвечали требованиям защиты при уменьшении веса бронеплит. Кроме того, в рамках проекта "Пакет раненого" разрабатываются требования к адаптивной одежде, которая будет предоставляться раненым военнослужащим.

Планируется, что с 2025 года комплект такой одежды будет выдаваться безвозвратно и бесплатно в стабилизационных пунктах и во время стационарного лечения. Проект охватывает все подразделения Сил обороны и безопасности, поэтому требует межведомственного согласования и принятия соответствующего постановления Кабинета Министров Украины.

Напомним, в октябре прошлого года Минобороны показало белье, которым обеспечили женщин в ВСУ. Добавим, что в феврале текущего года военнослужащие ВСУ впервые получили комплекты летних полевых костюмов, изготовленных с учетом женских антропометрических параметров.