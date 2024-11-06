В Міноборони тестують нову форму для жінок: про що йде мова

Міністр Сергій Мельник розповів, що тестування ускладнюється небажанням виробників надавати зразки одягу.

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У зв'язку з продовженням в Україні мобілізації та воєнного стану актуальним є питання жіночої форми. Міністерство оборони України розпочало тестування нових зразків жіночої демісезонної та сезонної форми, зокрема демісезонної та зимової. Про це повідомила пресслужба відомства з посиланням на заступника міністра оборони України бригадного генерала юстиції Сергія Мельника.

"Впровадження жіночої форми важливе, зокрема і тому, що розмірна сітка форми для чоловіків не є актуальною для жінок", – зазначив Сергій Мельник.

Він зазначив, що процес тестування уповільнюється тому, що виробники мало зацікавлені надавати тестові зразки для проведення випробувань, необхідних для розробки технічних умов для виробництва. В ході тестування відомство враховує результати попереднього тестування літньої форми та натільної білизни в польових умовах.

В міністерстві також зазначили про необхідність забезпечити жіночі бронежилети, які б відповідали вимогам захисту при зменшенні ваги бронеплит. Крім того, в межах проєкту "Пакунок пораненого" розробляються вимоги до адаптивного одягу, який надаватиметься пораненим військовослужбовцям.

Планується, що з 2025 року комплект такого одягу буде видаватися безповоротно та безоплатно у стабілізаційних пунктах та під час стаціонарного лікування. Проєкт охоплює всі підрозділи Сил оборони і безпеки, тому потребує міжвідомчого погодження та ухвалення відповідної постанови Кабінету Міністрів України.

Нагадаємо, в жовтні минулого року Міноборони показало білизну, якою забезпечили жінок у ЗСУ. Додамо, що в лютому поточного року військовослужбовці ЗСУ вперше отримали комплекти літніх польових костюмів, виготовлених з урахуванням жіночих антропометричних параметрів.