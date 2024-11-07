Google исправил ситуацию со "сливом" данных о расположении войск в Украине, — ЦПД

По информации Андрея Коваленко, военные объекты уже не отображаются на картах.

Компания Google в своем сервисе Google Maps исправила ситуацию с картами, теперь на них не отображаются военные объекты и системы. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко.

"Google исправил ситуацию с картами. Военные объекты и системы больше не отображаются. В дальнейшем также будет все Ок. Спасибо", — написал он.

Ранее Андрей Коваленко рассказывал о встрече с представителями Google, где он собирался объяснить о невозможности размещения военных систем и объектов Украины.

"Как минимум потому, что в паблик это не должно идти и любой не должен видеть стратегию размещения военных систем в открытом доступе. Также Google обещал блюрить объекты в дальнейшем — это верное решение", — добавил руководитель ЦПД.

"Слив" данные о расположении войск Украины: что произошло

В воскресенье, 4 ноября, руководитель ЦПИ при СНБО Андрей Коваленко рассказал, что Google в Google Maps опубликовала обновленные снимки территории Украины, на которых видно расположение военных систем Сил обороны Украины. Российские ресурсы начали активно распространять эту информацию. Такая информация в публичном пространстве могла иметь серьезные последствия, поскольку такая утечка несла опасность.

Позже компания прокомментировала скандальное обновление карт. Там отметили, что спутниковые снимки были сделаны более года назад и происходят из общедоступных источников и отметили, что осознанно не публикуют последние изображения зон боевых действий.