Google виправив ситуацію зі "зливом" даних про розташування військ в Україні, — ЦПД

За інформацією Андрія Коваленка, військові об'єкти вже не відображаються на картах.

Компанія Google у своєму сервісі Google Maps виправила ситуацію з картами, тепер на них не відображаються військові об'єкти та системи. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко.

"Google виправив ситуацію з картами. Військові об‘єкти та системи більше не відображаються. В подальшому також буде все Ок. Дякую", — написав він.

Раніше Андрій Коваленко розповідав про зустріч з представниками Google, де він збирався пояснити про неможливість розміщення військових систем та об‘єктів України.

"Як мінімум тому, що в паблік це не має йти і будь-хто не повинен бачити стратегію розміщення військових систем у відкритому доступі. Також Google обіцяв блюрити об‘єкти в подальшому — це вірне рішення", — додав керівник ЦПД.

"Злив" дані про розташування військ України: що відбулось

У неділю, 4 листопада, керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко розповів, що Google у Google Maps опублікувала оновлені знімки території України, на яких видно розташування військових систем Сил оборони України. Російські ресурси почали активно поширювати цю інформацію. Така інформація в публічному просторі могла мати серйозні наслідки, оскільки такий витік ніс небезпеку.

Пізніше компанія прокоментувала скандальне оновлення карт. Там зазначили, що супутникові знімки були зроблені понад рік тому і походять із загальнодоступних джерел та зазначили, що усвідомлено не публікують останні зображення зон бойових дій.