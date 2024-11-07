Россияне оккупировали еще один населенный пункт на Покровском направлении: продолжаются тяжелые бои (карта)

Вооруженные силы Российской Федерации вошли в Новоалексеевку возле Покровска. На окраине села, сообщают украинские бойцы, идут бои.

Село Новоалексеевка Селидовской городской громады Покровского района Донецкой области уже оккупировано россиянами. Об этом сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс", автор Telegram-канала "Офицер+".

Важно

ВС РФ накапливают силы и готовятся к контратаке возле Новогродовки, — бойцы ВСУ

Он отметил, что этот населенный пункт, который находится на расстоянии около 22 км от Покровска, оккупирован военными вооруженных сил России.

Бойцы Сил обороны, сообщил украинский офицер, уже работают по западным окраинам села.

В свою очередь боец Сил обороны Украины с позывным "Мучной" утром 7 ноября проинформировал, что в Новоалексеевке с юга и севера продолжаются бои. Противник пытается закрепиться, но сопротивление бойцов ВСУ пока не дают этого сделать.

В среду, 6 октября, "Офицер+" сообщал, что на Покровском оккупанты передвигаются мелкими пехотными группами, однако в районе Новоалексеевки враг активно применяет тяжелую технику, в частности танки и БМП.

Аналитики DeepState также информировали, что Новоалексеевка стала единственной точкой между Покровском и Селидовом, где враг имеет успехи. Здесь россиянам удалось пройти сразу несколько километров.

В Генеральном штабе ВСУ пока не подтверждают оккупацию Новоалексеевки. Как говорится в сводке Генштаба, за прошедшие сутки на Покровском направлении наши защитники отбили 39 вражеских штурмовых действий в районах Миролюбовки, Луча, Новогродовки, Крутого Яра, Селидово, Лисовки и Новоалексеевки. Всего на фронте вчера зафиксировано 148 боевых столкновений.

Напомним, что 6 ноября сообщалось, что на Кураховском направлении в Донецкой области ВС РФ пока не смогли захватить новые позиции, но в то же время оккупанты усиливают давление на этом участке фронта и активизировали штурмы.