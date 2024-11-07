Росіяни окупували ще один населений пункт на Покровському напрямку: тривають важкі бої (карта)

Збройні сили Російської Федерації увійшли до Новоолексіївки біля Покровська. На околиці села, повідомляють українські бійці, точаться бої.

Село Новоолексіївка Селидівської міської громади Покровського району Донецької області вже окупована росіянами. Про це повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс", автор Telegram-каналу "Офіцер+".

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Він зазначив, що цей населений пункт, який знаходиться на відстані близько 22 км від Покровська, окупований військовими збройних сил Росії.

Бійці Сил оборони, повідомив український офіцер, вже працюють по західних околицях села.

Своєю чергою боєць Сил оборони України з позивним "Мучной" вранці 7 листопада поінформував, що у Новоолексіївці з півдня та півночі тривають бої. Противник намагається закріпитися, але супротив бійців ЗСУ поки не дають цього зробити.

У середу, 6 жовтня, "Офіцер+" повідомляв, що на Покровському окупанти пересуваються дрібними піхотними групами, проте в районі Новоолексіївки ворог активно застосовує важку техніку, зокрема танки та БМП.

Аналітики DeepState також інформували, що Новоолексіївка стала єдиною точкою між Покровськом та Селидовим, де ворог має успіхи. Тут росіянам вдалось пройти одразу декілька кілометрів.

У Генеральному штабі ЗСУ поки що не підтверджують окупацію Новоолексіївки. Як йдеться у зведенні Генштабу, протягом минулої доби на Покровському напрямку наші захисники відбили 39 ворожих штурмових дій в районах Миролюбівки, Променя, Новогродівки, Крутого Яру, Селидового, Лисівки та Новоолексіївки. Загалом на фронті вчора зафіксовано 148 бойових зіткнень.

Нагадаємо, що 6 листопада повідомлялося, що на Курахівському напрямку на Донеччині ЗС РФ поки не змогли захопити нові позиції, але водночас окупанти посилюють тиск на цій ділянці фронту і активізували штурми.