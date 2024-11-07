Подтягивают резервы и копят войска: в ВСУ заявили о планах ВС РФ на наступление на юге

По словам добровольца из 24-й ОШБр Станислава Бунятова, удар противник планирует в конкретном месте, однако перед этим могут быть фейковые штурмы, чтобы запутать Силы обороны.

Ситуация на фронте остается напряженной, в том числе и на южных направлениях, где российские оккупанты пытаются найти слабые места в украинской обороне. Об этом в своем Telegram-канале "Говорять Снайпер" написал доброволец 24-й отдельной штурмовой бригады "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

Информацией о ситуации на Запорожском направлении с ним поделились побратимы. ВС РФ начали прощупывать позиции и хотят найти места, где попытаются прорваться вперед.

Также фиксируется подтягивание резервов со стороны противника, а также накопление живой силы. Все это может свидетельствовать о будущих шагах со стороны россиян.

"Понятно что будет удар в каком-то конкретном месте, но вероятно накануне будут фейковые начала штурмов для растягивания наших сил. Наступательный потенциал пи***ов очень высок", — заявил Станислав "Осман" Бунятов.

В ВСУ рассказали об угрозе от россиян для южного направления Фото: Скриншот

В Генштабе ВСУ не сообщали о возможных шагах со стороны ВС РФ, написав в вечерней сводке лишь про удары агрессора по ряду населенных пунктов на юге с помощью авиационных бомб.

Российские оккупанты копят войска на Запорожском направлении Фото: DeepStateMAP

Напомним, 5 ноября сообщалось, что военный эксперт и экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев рассказал о новых опасностях для Украины, включая возможное наступление россиян в сторону Запорожья. По его словам, возможно "масштабное движение" на Запорожском направлении, ведь ВС РФ улучшили логистические возможности для подвоза новых сил. Какому именно участку 160-километрового фронта угрожают россияне, он не пояснил.