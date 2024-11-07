Підтягують резерви і збирають війська: у ЗСУ заявили про плани ЗС РФ на наступ на півдні

За словами добровольця з 24-ї ОШБр Станіслава Бунятова, удар противник планує в конкретному місці, однак перед цим можуть бути фейкові штурми, щоб заплутати Сили оборони.

Ситуація на фронті залишається напруженою, зокрема й на південних напрямках, де російські окупанти намагаються знайти слабкі місця в українській обороні. Про це у своєму Telegram-каналі "Говорять Снайпер" написав доброволець 24-ї окремої штурмової бригади "Айдар" Станіслав Бунятов із позивним "Осман".

Інформацією про ситуацію на Запорізькому напрямку з ним поділилися побратими. ЗС РФ почали промацувати позиції і хочуть знайти місця, де спробують прорватися вперед.

Також фіксується підтягування резервів з боку противника i накопичення живої сили. Усе це може свідчити про майбутні кроки з боку росіян.

"Зрозуміло, що буде удар у якомусь конкретному місці, але, ймовірно, напередодні будуть фейкові початки штурмів для розтягування наших сил. Наступальний потенціал пі***ів дуже високий", — заявив Станіслав "Осман" Бунятов.

У ЗСУ розповіли про загрозу від росіян для південного напрямку Фото: Скриншот

У Генштабі ЗСУ не повідомляли про можливі кроки з боку ЗС РФ, написавши у вечірньому зведенні лише про удари агресора по низці населених пунктів на півдні за допомогою авіаційних бомб.

Російські окупанти збирають війська на Запорізькому напрямку Фото: DeepStateMAP

Нагадаємо, 5 листопада повідомлялося, що військовий експерт і екс-спікер Генштабу Владислав Селезньов розповів про нові небезпеки для України, включно з можливим наступом росіян у бік Запоріжжя. За його словами, можливий "масштабний рух" на Запорізькому напрямку, адже ЗС РФ поліпшили логістичні можливості для підвезення нових сил. Якій саме ділянці 160-кілометрового фронту загрожують росіяни, він не пояснив.