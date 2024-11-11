У росіян під Москвою згорів бойовий гелікоптер: чим він небезпечний (відео)

Вертолет Ми-24 был уничтожен на аэродроме. Его стоимость достигает 12 миллионов долларов.

Ночью на 10 ноября БПЛА нацелились на Москву и ее окрестности. 11 ноября пресс-служба Главного управления разведки Минобороны сообщила, что в Московской области был уничтожен вражеский штурмовой вертолет Ми-24.

Российский вертолет сгорел на аэродроме "Клин-5". По данным разведки, он входил в состав 92 эскадрильи 344 центра боевого применения и переподготовки летного состава армейской авиации ВС РФ.

"ГУР МО напоминает, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, оккупанта ждет справедливое наказание", — подчеркнула пресс-служба.

Какую угрозу несет Ми-24

Как сообщал Фокус, стоимость российского ударного вертолета Ми-24 достигает 12 миллионов долларов. Он используется для транспортировки пехоты. Главная боевая задача вертолета — уничтожать бронированную и небронированную технику, а также выполнять расширенный круг задач для сухопутных войск.

Фото вертолета Ми-24 ВС РФ Фото: Из открытых источников

Экипаж Ми-24 — три человека. Однако вертолет может перевозить также до 8 пассажиров.

Напомним, ночью на 9 ноября дроны СБУ и ССО атаковали химический комбинат в Тульской области. Там враг производит боеприпасы, порох и материалы для военно-промышленного комплекса.

Ночью на 10 ноября Силы обороны ударили по складу БК в Брянской области. В Генштабе ВСУ сообщили о по меньшей мере восьми взрывах.