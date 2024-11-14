Украина разработает атомную бомбу, если Трамп остановит помощь: эксперты отреагировали на сообщения СМИ

По данным журналистов, Украина может использовать накопленный плутоний для создания базового устройства с технологией, аналогичной бомбе Fat Man, которую сбросили на Нагасаки в 1945 году.

Британское издание The Times 14 ноября опубликовало статью, в которой говорится о том, что Украина может разработать примитивную ядерную бомбу в течение нескольких месяцев, если Дональд Трамп остановит военную помощь США. Об этом пишет Sky News.

"Создание простой атомной бомбы, как это сделали Соединенные Штаты в рамках Манхэттенского проекта, не было бы сложной задачей 80 лет спустя", — говорится в документе, написанном Национальным институтом стратегических исследований Украины.

Однако эти заявления вызвали насмешки ядерных экспертов, которые полагают, что план, изложенный в сообщении, фактически невыполним.

"Это полный бред", — приводят авторы публикации слова Павла Подвига, эксперта по российским ядерным силам.

По всей видимости, аргумент заключается в том, что у Украины есть семь тонн плутония, которые она может использовать для создания "сотни единиц оружия", говорится в публикации.

Однако весь этот плутоний находится в отработанном топливе, чтобы его вывезти, нужен перерабатывающий завод, которого у Украины нет.

Указывается также на ряд технических факторов, препятствующих созданию бомбы и множество международных правил и гарантий, которые делают его нереалистичным.

Доктор Джеффри Льюис, профессор по контролю над вооружениями и член Консультативного совета по международной безопасности Госдепартамента США, соглашается с таким мнением.

"Вероятно, это невозможно. По крайней мере, не в ближайшее время", — ответил он на вопрос о возможности создания простой ядерной бомбы.

Для этого Украине придется построить специальный завод, что займет годы и обойдется в сотни миллиардов.

Несмотря на то, что в техническом плане Украина может извлечь плутоний из своего отработанного топлива, все же сделать это быстро или дешево не получится, сообщается в публикации.

На строительство перерабатывающего завода, вероятно, уйдут годы, в течение которых он будет подвергаться атакам со стороны России.

Напомним, что в Минобороны ответили на прогноз FT по мобилизации: вместо 160 тысяч новобранцев получится до 100.

Также сообщалось, что в Lockheed Martin показали новую систему, которая в четыре раза мощнее HIMARS.