Україна розробить атомну бомбу, якщо Трамп зупинить допомогу: експерти відреагували на повідомлення ЗМІ

За даними журналістів, Україна може використовувати накопичений плутоній для створення базового пристрою з технологією, аналогічною до бомби Fat Man, яку скинули на Нагасакі 1945 року.

Британське видання The Times 14 листопада опублікувало статтю, в якій ідеться про те, що Україна може розробити примітивну ядерну бомбу протягом кількох місяців, якщо Дональд Трамп зупинить військову допомогу США. Про це пише Sky News.

"Створення простої атомної бомби, як це зробили Сполучені Штати в межах Мангеттенського проєкту, не було б складним завданням 80 років потому", — йдеться в документі, написаному Національним інститутом стратегічних досліджень України.

Однак ці заяви викликали глузування ядерних експертів, які вважають, що план, викладений у повідомленні, фактично нездійсненний.

"Це повна маячня", — наводять автори публікації слова Павла Подвига, експерта з російських ядерних сил.

Очевидно, аргумент полягає в тому, що в України є сім тонн плутонію, які вона може використати для створення "сотні одиниць зброї", ідеться в публікації. Однак весь цей плутоній міститься у відпрацьованому паливі, щоб його вивезти, потрібен переробний завод, якого в України немає.

Вказується також на низку технічних чинників, що перешкоджають створенню бомби, і безліч міжнародних правил і гарантій, які роблять його нереалістичним.

Доктор Джеффрі Льюїс, професор з контролю над озброєннями та член Консультативної ради з міжнародної безпеки Держдепартаменту США, погоджується з такою думкою.

"Ймовірно, це неможливо. Принаймні, не найближчим часом", — відповів він на запитання про можливість створення простої ядерної бомби.

Для цього Україні доведеться побудувати спеціальний завод, що займе роки та обійдеться в сотні мільярдів.

Попри те, що в технічному плані Україна може витягти плутоній зі свого відпрацьованого палива, все ж таки зробити це швидко або дешево не вдасться, повідомляється в публікації.

На будівництво переробного заводу, ймовірно, підуть роки, протягом яких він піддаватиметься атакам з боку Росії.

Нагадаємо, що в Міноборони відповіли на прогноз FT щодо мобілізації: замість 160 тисяч новобранців вийде до 100.

Також повідомлялося, що в Lockheed Martin показали нову систему, яка вчетверо потужніша за HIMARS.