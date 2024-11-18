Абсурд на межі ІПСО: чим "ядерний проект" України корисний Кремлю

Публікація The Times, де йдеться про те, що Київ здатен швидко створити арсенал атомної зброї за технологією бомби, яку США скинули 1945 року на Нагасакі, наробила багато галасу на Заході. І хоча журналісти посилаються на документ Національного інституту стратегічних досліджень України, підготовлений для Міноборони, сама публікація більше схожа на російську ІПСО. Пояснюю.

У статті йдеться про те, що створення такого арсеналу могло б стати предметом торгів Києва на переговорах із Путіним. Але абсурднішої ідеї навіть уявити важко!

Можна припустити, що Київ замислюється про створення ядерної зброї — маючи такого сусіда, як Росія, це цілком природно. Але виносити це питання на переговори, тобто публічно визнати факт порушення Україною Договору про нерозповсюдження ядерних озброєнь — означає втратити підтримку і США, й інших західних партнерів. А без них Україна не може бути рівноважною переговорною стороною. Тобто, це був би постріл собі в ногу. Оголошення самих себе міжнародними ізгоями.

Ба більше, сам факт витоку такої інформації свідчить про те, що жодних розробок ядерних озброєнь Київ не планує. Якщо ядерну зброю роблять, то про це не говорять, а повідомляють постфактум. Як Ізраїль, який "ядерної зброї не має, але в разі потреби її застосує". Якщо ж про таку перспективу вже зараз стає відомо світовим ЗМІ, то це або несусвітня дурість, оскільки дає Трампу законний привід відмовитися від підтримки України, або ІПСО Росії — шукай, кому вигідно!

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Крім того, абсурдна сама ідея застосування такої зброї Києвом у нинішній війні. Ну, зробимо ми 100 або навіть 1000 таких боєголовок із плутонію українських АЕС! І що? У Росії їх понад 5000, причому свіжіших технологічно. На застосування нами однієї боєголовки Москва відповість ударом сотень. Причому, цілком обґрунтованим і законним...

А чим ми донесемо наші ядерні боєголовки до російських об'єктів — дронами? Чи ми будемо бомбити ними Курську область?

Загалом, абсолютно нелогічна, абсурдна ідея, яка тільки шкодить Україні.

Ні, я цілком допускаю, що НІСД міг підготувати таку доповідь. На те й діють такі інститути, щоби прораховувати всі можливості та ймовірні сценарії розвитку подій. Але вихід цієї інформації на публіку, та ще й її проєкція на можливі переговори України та Росії — це абсолютний нонсенс, у якому простежується виключно російський інтерес.

Інакше кажучи, це чергова російська ІПСО. І це потрібно чітко розуміти, коментуючи ядерні "перспективи" України.

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