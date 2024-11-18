Абсурд на грани ИПСО: чем "ядерный проект" Украины полезен Кремлю

Публикация The Times, где говорится, что Киев способен быстро создать арсенал атомного оружия по технологии бомбы, которую США сбросили в 1945 году на Нагасаки, наделала много шума на Западе. И хотя журналисты ссылаются на документ Национального института стратегических исследований Украины, подготовленный для Минобороны, сама публикация больше похожа на российскую ИПСО. Поясняю.

В статье говорится, что создание такого арсенала могло бы стать предметом торгов Киева на переговорах с Путиным. Но более абсурдной идеи даже представить трудно!

Можно допустить, что Киев задумывается о создании ядерного оружия — имея такого соседа, как Россия, это вполне естественно. Но выносить этот вопрос на переговоры, то есть, публично признать факт нарушения Украиной Договора о нераспространении ядерных вооружений — значит утратить поддержку и США и других западных партнеров. А без них Украина не может быть равновесной переговорной стороной. То есть, это был бы выстрел себе в ногу. Объявление самих себя международными изгоями.

Более того, сам факт утечки такой информации говорит о том, что никаких разработок ядерных вооружений Киев не планирует. Если ядерное оружие делают, то об этом не говорят, а сообщают постфактум. Как Израиль, который "ядерного оружия не имеет, но в случае необходимости его применит". Если же о такой перспективе уже сейчас становится известно мировым СМИ, то это или несусветная глупость, поскольку дает Трампу законный повод отказаться от поддержки Украины, или ИПСО России — ищи, кому выгодно!

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Кроме того, абсурдна сама идея применения такого оружия Киевом в нынешней войне. Ну, сделаем мы 100 или даже 1000 таких боеголовок из плутония украинских АЭС! И что? У России их более 5000, причем более свежих технологически. На применение нами одной боеголовки, Москва ответит ударом сотен. Причем, вполне обоснованным и законным…

А чем мы донесем наши ядерные боеголовки до российских объектов — дронами? Или мы будем бомбить ими Курскую область?

В общем, абсолютно нелогичная, абсурдная идея, которая только вредит Украине.

Нет, я вполне допускаю, что НИСИ мог подготовить такой доклад. На то и существуют такие институты, чтоб просчитывать все возможности и вероятные сценарии развития событий. Но выход этой информации на публику, да еще ее проекция на возможные переговоры Украины и России — это абсолютный нонсенс, в котором прослеживается исключительно российский интерес.

Иначе говоря, это очередная российская ИПСО. И это нужно четко понимать, комментируя ядерные "перспективы" Украины.

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