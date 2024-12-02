Четыре "бригады-призрака": Минобороны РФ врет и отчитывается о несуществующих частях ВСУ, — Z-блогер

Минобороны РФ отрапортовало о якобы успешных боях с несуществующими украинскими подразделениями. "Бои" происходили и в 2022, и в 2024 годах, рассказал милитаристский блогер, который раскритиковал действующего главу министерства Белоусова.

Российский Z-блогер Алексей Суконкин пожаловался на ложь в отчетах Министерства обороны РФ, которое рассказывает об "успехах и победах" в боях с несуществующими бригадами ВСУ. Таких случаев он насчитал минимум четыре и предполагает, что информацию о "победах полководцев" вскоре исправят. О находке Z-блогер написал в Telegram-канале.

2 декабря Суконкин сообщил подписчикам о несогласованности в отчетах Минобороны РФ. В частности, в отчетах упоминают о четырех подразделениях ВСУ, в которых "непобедимые и легендарные полководцы" победили "бригады-призраки" — несуществующие части ВСУ. В заметке Z-блогера — "76-я десантно-штурмовая бригада", "132-я отдельная механизированная бригада", "52-я отдельная мотопехотная бригада", "48-я отдельная мотопехотная бригада".

Между тем российский блогер отметил, что четыре бригады-призрака он увидел во время поверхностного поиска и таких "чудес", вероятно, можно обнаружить больше. Также он раскритиковал министра обороны Андрея Белоусова, которого президент РФ назначил вместо Сергея Шойгу.

Минобороны РФ — скрин сообщения милблогера Фото: Скриншот

В Telegram-канале Минобороны РФ на момент публикации статьи до сих пор есть информация о несуществующих бригадах в составе Сил обороны. Например, о "76-й десантно-штурмовой бригаде" писали в отчете за 27 ноября 2024 года, о "132-й отдельной механизированной бригаде" — 11 ноября 2024 года, о "52-й отдельной мотопехотной бригаде" — 22 июля 2024 года, о "48-й отдельной мотопехотной бригаде" — 22 июля 2022 года.

Ложь Минобороны РФ — о "76 десантно-штурмовой бригаде" ВСУ Ложь Минобороны РФ — о "132 бригаде МП" ВСУ Ложь Минобороны РФ — о "52 бригаде" ВСУ Ложь Минобороны РФ — о "48 бригаде" ВСУ

Одним из первых о выдумке Минобороны РФ написали в канале "25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады". Позже военный журналист и главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов отреагировал на жалобу Суконкина. Журналист в Telegram-канале риторически поинтересовался, отчитывается ли Минобороны РФ о реальных потерях техники в "боях" с вымышленными бригадами ВСУ.

"Интересно, а российским вместе с их техникой в этих "кровопролитных боях" также досталось?", — написал он.

С ориентировочным перечнем подразделений, например, Сухопутных войск, можно ознакомиться на портале Ukranian Military Pages. По состоянию на 2021 год, в войсках действительно не было частей, о которых отчитывается Минобороны РФ.

Отметим, осенью 2024 года СМИ писали о других скандалах, связанных с Минобороны РФ. Например, 17 октября появилась публикация издания The Moscow Times, в которой говорилось о пяти взятках, полученных топ-чиновником из строительного управления российского ведомства. Согласно данным следствия, чиновнику вручили суммарно 350 тыс. долл. за содействие в списании дорожно-строительной техники.

Ранее Фокус писал о министре обороны РФ Андрее Белоусове, который занял должность в июле 2024 года. Президент Владимир Путин без объяснений сместил Сергея Шойгу: аналитики предположили, что Белоусов, опытный экономист, должен посчитать, на сколько времени у РФ хватит ресурсов для продолжения российско-украинской войны.

Напоминаем, 26 ноября Минобороны РФ сообщило об ударе ATACMS по Курской области и об ущербе, который ракеты нанесли российской обороне.