Чотири "бригади-привиди": Міноборони РФ бреше та звітує про неіснуючі частини ЗСУ, — Z-блогер

Міноборони РФ відрапортувало про начебто успішні бої з неіснуючими українськими підрозділами. "Бої" відбувались і в 2022, і в 2024 роках, розповів мілітарний блогер, який розкритикував чинного очільника міністерства Бєлоусова.

Російський Z-блогер Олексій Суконкін поскаржився на брехню у звітах Міністерства оборони РФ, яке розповідає про "успіхи та перемоги" у боях з неіснуючими бригадами ЗСУ. Таких випадків він нарахував мінімум чотири і припускає, що інформацію про "перемоги полководців" незабаром виправлять. Про знахідку Z-блогер написав у Telegram-каналі.

2 грудня Суконкін повідомив підписникам про неузгодженості у звітах Міноборони РФ. Зокрема, у звітах згадують про чотири підрозділи ЗСУ, в яких "непереможні та легендарні полководці" перемогли "бригади-привиди" — неіснуючі частини ЗСУ. У дописі Z-блогера — "76-а десантно-штурмова бригада", "132-а окрема механізована бригада", "52-а окрема мотопіхотна бригада", "48-а окрема мотопіхотна бригада".

Тим часом російський блогер зауважив, що чотири бригади-привиди він відшукав під час поверхневого пошуку і такої "дивовижі", ймовірно, можна побачити більше. Також він розкритикував міністра оборони Андрія Бєлоусова, якого президент РФ призначив замість Сергія Шойгу.

Міноборони РФ — скрин допису мілблогера Фото: Скриншот

У Telegram-каналі Міноборони РФ на момент публікації статті досі є інформація про неіснуючі бригади у складі Сил оборони. Наприклад, про "76-а десантно-штурмова бригада" писали у звіті за 27 листопада 2024 року, про "132-а окрема механізована бригада" — 11 листопада 2024, про "52-а окрема мотопіхотна бригада" — 22 липня 2024, про "48-а окрема мотопіхотна бригада" — 22 липня 2022 року.

Брехня Міноборони РФ - про "76 десантно-штурмову бригаду" ЗСУ Брехня Міноборони РФ - про "132 бригаду МП" ЗСУ Брехня Міноборони РФ - про "52 бригаду" ЗСУ Брехня Міноборони РФ - про "48 бригаду" ЗСУ

Одним з перших про вигадку Міноборони РФ написали у каналі "25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади". Пізніше військовий журналіст та головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов відреагував на скаргу Суконкіна. Журналіст у Telegram-каналі риторично поцікавився, чи звітує Міноборони РФ про реальні втрати техніки у "боях" з вигаданими бригадами ЗСУ.

"Цікаво, а російським разом із їхньою технікою у цих "кровопролитних боях" також дісталося?", — написав він.

З орієнтовним переліком підрозділів, наприклад, Сухопутних військ, можна ознайомитись на порталі Ukranian Military Pages. Станом на 2021 рік, у військах дійсно не було частин, про які звітує Міноборони РФ.

Зазначимо, восени 2024 року ЗМІ писали про інші скандали, пов'язані з Міноборони РФ. Наприклад, 17 жовтня з'явилась публікація видання The Moscow Times, у якій ішлося про п'ять хабарів, отриманих топчиновником з будівельного управління російського відомства. Згідно з даними слідства, посадовцю вручили сумарно 350 тис. дол. за сприяння у списанні дорожньо-будівельної техніки.

Раніше Фокус писав про міністра оборони РФ Андрія Бєлоусова, який обійняв посаду у липні 2024 року. Президент Володимир Путін без пояснень змістив Сергія Шойгу: аналітики припустили, що Бєлоусов, досвідчений економіст, має порахувати, на скільки часу у РФ вистачить ресурсів для продовження російсько-української війни.

Нагадуємо, 26 листопада Міноборони РФ повідомило про удар ATACMS по Курській області і про шкоду, яку ракети завдали російській обороні.