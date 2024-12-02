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Чотири "бригади-привиди": Міноборони РФ бреше та звітує про неіснуючі частини ЗСУ, — Z-блогер

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Фото: Скриншот | Міноборони РФ розповіло про неіснуючі бригади ЗСУ (ілюстративне фото)

Міноборони РФ відрапортувало про начебто успішні бої з неіснуючими українськими підрозділами. "Бої" відбувались і в 2022, і в 2024 роках, розповів мілітарний блогер, який розкритикував чинного очільника міністерства Бєлоусова.

Російський Z-блогер Олексій Суконкін поскаржився на брехню у звітах Міністерства оборони РФ, яке розповідає про "успіхи та перемоги" у боях з неіснуючими бригадами ЗСУ. Таких випадків він нарахував мінімум чотири і припускає, що інформацію про "перемоги полководців" незабаром виправлять. Про знахідку Z-блогер написав у Telegram-каналі.

2 грудня Суконкін повідомив підписникам про неузгодженості у звітах Міноборони РФ. Зокрема, у звітах згадують про чотири підрозділи ЗСУ, в яких "непереможні та легендарні полководці" перемогли "бригади-привиди" — неіснуючі частини ЗСУ. У дописі Z-блогера — "76-а десантно-штурмова бригада", "132-а окрема механізована бригада", "52-а окрема мотопіхотна бригада", "48-а окрема мотопіхотна бригада".

Тим часом російський блогер зауважив, що чотири бригади-привиди він відшукав під час поверхневого пошуку і такої "дивовижі", ймовірно, можна побачити більше. Також він розкритикував міністра оборони Андрія Бєлоусова, якого президент РФ призначив замість Сергія Шойгу.

Міноборони РФ, блогер Суконкін, брехня РФ Fullscreen
Міноборони РФ — скрин допису мілблогера
Фото: Скриншот

У Telegram-каналі Міноборони РФ на момент публікації статті досі є інформація про неіснуючі бригади у складі Сил оборони. Наприклад, про "76-а десантно-штурмова бригада" писали у звіті за 27 листопада 2024 року, про "132-а окрема механізована бригада" — 11 листопада 2024, про "52-а окрема мотопіхотна бригада" — 22 липня 2024, про "48-а окрема мотопіхотна бригада" — 22 липня 2022 року.

Міноборони РФ, звіт, брехня, 76 бригада ЗСУ Fullscreen
Брехня Міноборони РФ - про "76 десантно-штурмову бригаду" ЗСУ
Міноборони РФ, звіт, брехня, 132 бригада ЗСУ Fullscreen
Брехня Міноборони РФ - про "132 бригаду МП" ЗСУ
Міноборони РФ, звіт, брехня, 52 бригада ЗСУ Fullscreen
Брехня Міноборони РФ - про "52 бригаду" ЗСУ
Міноборони РФ, звіт, брехня, 48 бригада ЗСУ Fullscreen
Брехня Міноборони РФ - про "48 бригаду" ЗСУ
Міноборони РФ, звіт, брехня, 76 бригада ЗСУ
Міноборони РФ, звіт, брехня, 132 бригада ЗСУ
Міноборони РФ, звіт, брехня, 52 бригада ЗСУ
Міноборони РФ, звіт, брехня, 48 бригада ЗСУ

Одним з перших про вигадку Міноборони РФ написали у каналі "25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади". Пізніше військовий журналіст та головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов відреагував на скаргу Суконкіна. Журналіст у Telegram-каналі риторично поцікавився, чи звітує Міноборони РФ про реальні втрати техніки у "боях" з вигаданими бригадами ЗСУ.

"Цікаво, а російським разом із їхньою технікою у цих "кровопролитних боях" також дісталося?", — написав він.

З орієнтовним переліком підрозділів, наприклад, Сухопутних військ, можна ознайомитись на порталі Ukranian Military Pages. Станом на 2021 рік, у військах дійсно не було частин, про які звітує Міноборони РФ.

Зазначимо, восени 2024 року ЗМІ писали про інші скандали, пов'язані з Міноборони РФ. Наприклад, 17 жовтня з'явилась публікація видання The Moscow Times, у якій ішлося про п'ять хабарів, отриманих топчиновником з будівельного управління російського відомства. Згідно з даними слідства, посадовцю вручили сумарно 350 тис. дол. за сприяння у списанні дорожньо-будівельної техніки.

Раніше Фокус писав про міністра оборони РФ Андрія Бєлоусова, який обійняв посаду у липні 2024 року. Президент Володимир Путін без пояснень змістив Сергія Шойгу: аналітики припустили, що Бєлоусов, досвідчений економіст, має порахувати, на скільки часу у РФ вистачить ресурсів для продовження російсько-української війни.

Нагадуємо, 26 листопада Міноборони РФ повідомило про удар ATACMS по Курській області і про шкоду, яку ракети завдали російській обороні.