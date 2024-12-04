"Проводим беседу со всеми": военный рассказал, как устраивают на работу в ТЦК (видео)

По словам начальника Черкасского ТЦК Олега Тимошенко, взять на работу могут тех лиц, чьи навыки будут полезны для ТЦК и СП. Вакантных мест там всегда много.

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки не выискивают специально на улицах военнообязанных, которые потом остаются работать в ТЦК и СП. Об этом заявил начальник Черкасского ТЦК Олег Тимошенко.

"Проводим беседу со всеми. Увидели, что человек что-то умеет, например, водит авто или работал с документами, или имеет какой-то другой опыт, который нам будет полезен. Мы этому человеку предлагаем служить у нас в ТЦК. И таких шесть человек за последний месяц было уже призвано, потому что вакантных мест у нас очень много", — сказал Тимошенко.

Он пояснил, что в ТЦК нет постоянного количества работников, поскольку оно постоянно меняется, ведь одни идут воевать, другие — возвращаются работать раненые, а потом раненые из-за болезней увольняются.

По его словам, около 70% работников ТЦК имеют реальный боевой опыт.

"Даже люди, которые ограниченно годны или 50+, их не переводят в боевые части, но они участвуют в боевых действиях в составе сводных подразделений. ТЦК формирует сводную роту или другое подразделение, которое отправляют и прикомандировывают к той или иной бригаде и выполняют обязанности на передовой", — подчеркнул Тимошенко.

Напомним, 3 декабря народный депутат Соломия Бобровская заявила, что "бусификация" граждан должна была быть прекращена еще в мае 2024 года, поскольку об этом договаривались с Генштабом и Минобороны.

Фокус также писал о том, что в Верховной Раде обсуждали идею роспуска ТЦК из-за многочисленных скандалов с их участием.