"Проводимо бесіду з усіма": військовий розповів, як влаштовують на роботу до ТЦК (відео)

За словами начальника Черкаського ТЦК Олега Тимошенка, взяти на роботу можуть тих осіб, чиї навички будуть корисні для ТЦК і СП. Вакантних місць там завжди багато.

Територіальні центри комплектування і соціальної підтримки не вишукують спеціально на вулицях військовозобов'язаних, які потім залишаються працювати в ТЦК і СП. Про це заявив начальник Черкаського ТЦК Олег Тимошенко.

"Проводимо бесіду з усіма. Побачили, що людина щось вміє, наприклад, водить авто чи працювала з документами, чи має якийсь інший досвід, який нам буде корисний. Ми цій людині пропонуємо служити у нас в ТЦК. І таких шість осіб за останній місяць було вже призвано, бо вакантних місць у нас дуже багато", — сказав Тимошенко.

Він пояснив, що в ТЦК немає сталої кількості працівників, оскільки вона постійно змінюється, адже одні йдуть воювати, інші — повертаються працювати поранені, а потім поранені через хвороби звільняються.

За його словами, близько 70% працівників ТЦК мають реальний бойовий досвід.

"Навіть люди, які обмежено придатні або 50+, їх не переводять у бойові частини, але вони беруть участь у бойових діях у складі зведених підрозділів. ТЦК формує зведену роту або інший підрозділ, який відправляють і прикомандировують до тієї чи іншої бригади та виконують обов'язки на передовій", — наголосив Тимошенко.

Нагадаємо, 3 грудня народна депутатка Соломія Бобровська заявила, що "бусифікація" громадян мала бути припинена ще у травні 2024 року, оскільки про це домовлялися з Генштабом та Міноборони.

Фокус також писав про те, що у Верховній Раді обговорювали ідею розпуску ТЦК через численні скандали за їхньої участі.