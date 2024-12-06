Ракетная дипломатия или запугивание: почему РФ увеличила число пусков, — аналитики (фото)

Несмотря на заявленные высокие технические характеристики, массовое применение баллистических и крылатых ракет РФ не привело к решающим успехам в Украине. На практике, считают эксперты, их эффективность в длительных конфликтах остается под вопросом.

В условиях растущей геополитической напряженности Россия усилила свои ракетные испытания, подчеркивая статус военной державы. Среди последних разработок — ракеты "Орешник", "Калибр", "Оникс" и гиперзвуковой "Циркон". Эти запуски преследуют не только технические цели, но и стратегическую задачу: продемонстрировать технологический потенциал и отправить сигнал международному сообществу. Об этом говорится в материале Army Recognition от 6 декабря.

Новые испытания: от "Циркона" до "Орешника"

Самым заметным событием последних дней стал запуск гиперзвуковых ракет "Циркон" 4 декабря 2024 года в восточной части Средиземного моря. Пуски были выполнены с фрегатов "Адмирал Горшков" и "Адмирал Головко", а также сопровождались демонстрацией пусков ракет "Калибр" с подлодки "Новороссийск" и ракет "Оникс" из берегового комплекса "Бастион".

Гиперзвуковая ракета "Циркон" якобы способна развивать скорость до 9 Махов и поражать цели на расстоянии до 1 000 километров, что делает ее важным этапом в развитии российского вооружения. Эта ракета обеспечивает стратегическую гибкость и подтверждает намерение России укрепить свои позиции в ключевых регионах.

Запуск ракеты "Циркон" с российского фрегата Фото: Defense Express

Ракета "Калибр" остается основой стратегии России для нанесения точных ударов на большие расстояния. Эти крылатые ракеты с дальностью до 2 500 километров были задействованы 28 ноября 2024 года для атак с Черного моря. Они зарекомендовали себя как универсальное оружие для поражения наземных и морских целей, применяясь в Сирии и Украине для уничтожения критической инфраструктуры.

Ракета "Оникс", известная своей скоростью в 2,5 Маха и дальностью до 600 километров, была задействована в учениях 3 декабря 2024 года. Запуск из комплекса "Бастион-П" продемонстрировал готовность России защищать свои базы в Сирии и усиливать региональное влияние.

Использование баллистической ракеты "Орешник" 21 ноября 2024 года для удара по Днепру стало еще одним важным событием. С дальностью до 5 000 километров и скоростью свыше 12 000 км/ч, эта ракета способна нести несколько боеголовок с индивидуальным наведением.

Глава Кремля Владимир Путин назвал запуск символическим ответом на использование Украиной западных ракет, таких как Storm Shadow и ATACMS. Однако эксперты считают, что эта демонстрация больше направлена на устрашение, чем на реальное изменение хода боевых действий.

Риски эскалации

Несмотря на высокие технические характеристики, массовое применение баллистических и крылатых ракет не привело к решающим успехам в Украине. Их удары не смогли существенно вывести из строя украинскую военную и гражданскую инфраструктуру. Более того, высокая стоимость ракет и ограниченные производственные возможности снижают их эффективность в длительных конфликтах.

Одной из ключевых задач этих запусков становится укрепление ракетной дипломатии. Россия демонстрирует свою способность поражать стратегические цели в Европе и за ее пределами, направляя сигналы как Западу, так и своим союзникам, например, сирийскому режиму.

Однако в контексте российско-украинской войны, удары не смогли существенно подорвать военную инфраструктуру Украины, а высокая стоимость и ограниченные производственные мощности ставят под сомнение их эффективность в длительных конфликтах.

Вместе с тем стратегия запугивания Москвы несет в себе значительные риски. Усиление риторики вокруг гиперзвуковых ракет может усугубить напряженность в отношениях с НАТО, а отказ от моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности ставит под угрозу многолетние усилия по контролю вооружений.

Заключение

Таким образом, подчеркнули аналитики, испытания ракет, проведенные Россией, иллюстрируют ее амбиции и противоречия. С одной стороны, они укрепляют имидж страны как технологической державы, с другой — подчеркивают структурные проблемы, которые проявляются в условиях затяжных конфликтов.

"В условиях все более поляризованного мира ракетная дипломатия может представлять собой попытку подтвердить свою международную позицию, но ценой значительных экономических и политических издержек", — подытожили обозреватели.

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Напомним, по информации Минобороны Украины, Вооруженные силы РФ способны запускать баллистические ракеты средней дальности только с двух полигонов. Это объекты на территории "Капустиного Яра" и "Плесецка".