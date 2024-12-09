Светофоры против дронов: российские оккупанты придумали новый способ защиты от FPV (фото)

По словам эксперта Сергея Флеша, устройство имеет три режима: "FPV нет", "FPV рядом", "FPV далеко". Система предупреждает о возможной угрозе украинских беспилотников.

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Российские оккупанты разработали и начали устанавливать специальные светофоры, способные предупреждать о приближении FPV-дронов. Об этом сообщил военный эксперт в области радиотехнологий Сергей Флеш в Telegram в понедельник, 9 декабря.

Светофоры устанавливают на столбах вдоль маршрутов передвижения техники. Устройства работают в трех режимах: "FPV нет", "FPV рядом", "FPV далеко". Это позволяет россиянам своевременно выявлять активность беспилотников.

Россияне вставляют фронтовые светофоры Фото: Сергей Флэш/ Telegram

"Милитарный" предполагает, что светофор работает по принципу анализатора радиочастотного спектра, как и детекторы для пехоты, которые фиксируют сигналы дронов. Устройство также может управляться вручную оператором для оперативного реагирования на угрозы.

Кроме того, светофор может быть оснащен звуковыми сенсорами, способными распознавать шум двигателей дронов. Он поможет с обнаружением беспилотников, которые управляются с помощью оптоволокна.

Напомним, 9 декабря экс-командир роты батальона "Айдар" и военный аналитик Евгений Дикий заявил, что зимой Россия будет пытаться бросать в бой как можно больше солдат, чтобы истощить ВСУ. По его оценке, у россиян осталось мобилизационного ресурса максимум на год, а в Украине — максимум на шесть месяцев.

Аналитики UA War Infographics заявили, что в ноябре российские войска взяли под контроль 725 квадратных километров территории Украины, что стало рекордом с марта 2022 года.