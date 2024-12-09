Світлофори проти дронів: російські окупанти вигадали новий спосіб захисту від FPV (фото)

За словами експерта Сергія Флеша, пристрій має три режими: "FPV немає", "FPV поруч", "FPV далеко". Система попереджає про можливу загрозу українських безпілотників.

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Російські окупанти розробили і почали встановлювати спеціальні світлофори, здатні попереджати про наближення FPV-дронів. Про це повідомив військовий експерт у галузі радіотехнологій Сергій Флеш у Telegram у понеділок, 9 грудня.

Світлофори встановлюють на стовпах уздовж маршрутів пересування техніки. Пристрої працюють у трьох режимах: "FPV немає", "FPV поруч", "FPV далеко". Це дозволяє росіянам своєчасно виявляти активність безпілотників.

Росіяни вставлюють фронтові світлофори Фото: Сергій Флеш/ Telegram

"Мілітарний" припускає, що світлофор працює за принципом аналізатора радіочастотного спектра, як і детектори для піхоти, які фіксують сигнали дронів. Пристрій також може керуватися вручну оператором для оперативного реагування на загрози.

Крім того, світлофор може бути оснащений звуковими сенсорами, здатними розпізнавати шум двигунів дронів. Він допоможе з виявленням безпілотників, які керуються за допомогою оптоволокна.

Нагадаємо, 9 грудня екскомандир роти батальйону "Айдар" і військовий аналітик Євген Дикий заявив, що взимку Росія буде намагатися кидати у бій якомога більше солдатів, аби виснажити ЗСУ. За його оцінкою, у росіян залишилось мобілізаційного ресурсу максимум на рік, а в Україні — максимум на шість місяців.

Аналіти UA War Infographics заявили, що у листопаді російські війська взяли під контроль 725 квадратних кілометрів території України, що стало рекордом з березня 2022 року.