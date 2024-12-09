"Много интересных образцов": сможет ли Украина договориться за оружие, которое РФ бросила в Сирии

По словам аналитиков, у Украины не так много времени для достижения договоренностей, ведь Израиль уже начал систематически уничтожать вооружение и бить по военным базам на территории Сирии.

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После того, как в Сирии пал режим Башара Асада, в стране осталось немало образцов разнообразной военной техники, в том числе российской. Украина, хоть и небольшие, но имеет шансы договориться о том, чтобы это оружие передали ВСУ, пишет Defence Express.

"Вполне уместно поставить вопрос о том, какое вооружение в Сирии было бы интересным Украине. Тем более, что там реально много интересных образцов", — говорится в материале.

Какое оружие РФ бросила в Сирии

Сирия располагала российскими береговыми противокорабельными комплексами "Бастион" под сверхзвуковую противокорабельную ракету типа П-800 "Оникс".

Также войска режима Башара Асада располагали неназванным количеством ОТРК "Точка-У", "Эльбрус" и иранскими ракетами Fateh-110.

Кроме того, ПВО Сирии насчитывает минимум 20 пусковых установок С-300ПМУ2, до 36 пусковых установок комплексов С-125-2М "Печора-2М", неназванное количество пусковых комплексов С-200, "Бук" и "Бук-М", которые тоже были бы невероятно актуальными для усиления украинской ПВО, отмечают эксперты.

В то же время из артиллерии на начало года Сирия имела в частности РСЗО "Ураган" калибра 220 мм и "Смерч" калибра 300 мм, но боекомплект к ним является дефицитным на мировом рынке.

Что касается авиации, то Сирия на начало года имела 184 военных самолета, в частности до 30 самолетов МиГ-29, часть из которых была модернизирована с возможностью применять ракеты "воздух-воздух" типа Р-77 и ракеты "воздух-поверхность" типов Х-31П и Х-29, а также управляемые авиабомбы, а также до десяти бомбардировщиков типа Су-24МК.

Сирийский МиГ-29 сопровождает российские Су-34 Фото: Из открытых источников

Также Сирия имеет четыре противолодочных вертолета Ка-28 и пять Ми-14, которые скорее всего окончательно неисправны, но могут быть "донорами запчастей".

Сможет ли Украина получить российское оружие, брошенное в Сирии

Как отмечают аналитики, пока непонятно с кем в Сирии можно сейчас договориться о возможном получении этой техники и вооружения. Это даже если не вспоминать о состоянии, в котором находится эта техника.

Кроме того, у Украины остается не так много времени на это.

"Сколько времени есть на достижение необходимых договоренностей, поскольку ВВС Израиля уже начали методично бить по военным базам на территории Сирии с целью поразить все более-менее весомые запасы вооружения", — говорится в материале.

Напомним, 8 декабря ГУР сообщило, что РФ выводит корабли с сирийской базы в Тартусе и перебрасывает остатки вооружения.

9 декабря телеканал CNN сообщил, что Россия обратилась к Турции с просьбой о содействии в безопасном выводе своих войск из Сирии.