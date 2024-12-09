"Багато цікавих зразків": чи зможе Україна домовитись за зброю, яку РФ кинула в Сирії

За словами аналітиків, в України не так багато часу для досягнення домовленостей, адже Ізраїль вже почав систематично знищувати озброєння та бити по військових базах на території Сирії.

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Після того, як в Сирії впав режим Башара Асада, у країні залишилось чимало зразків різноманітної військової техніки, в тому числі російської. Україна, хоч і невеликі, але має шанси домовитись про те, щоб цю зброю передали ЗСУ, пише Defence Express.

"Цілком доречно поставити питання про те, яке озброєння в Сирії було б цікавим Україні. Тим більш, що там реально багато цікавих зразків", — йдеться у матеріалі.

Яку зброю РФ кинула в Сирії

Сирія у своєму розпорядженні мала російські берегові протикорабельні комплекси "Бастион" під надзвукову протикорабельну ракету типу П-800 "Оникс".

Також війська режиму Башара Асада мали у своєму розпорядженні неназвану кількість ОТРК "Точка-У", "Ельбрус" та іранські ракети Fateh-110.

Крім того, ППО Сирії налічує мінімум 20 пускових установок С-300ПМУ2, до 36 пускових установок комплексів С-125-2М "Печора-2М", неназвану кількість пускових комплексів С-200, "Бук" та "Бук-М", які теж були б неймовірно актуальними для посилення української ППО, зазначають експерти.

Водночас з артилерії на початок року Сирія мала зокрема РСЗВ "Ураган" калібру 220 мм та "Смерч" калібру 300 мм, але боєкомплект до них є дефіцитним на світовому ринку.

Щодо авіації, то Сирія на початок року мала 184 військових літаки, зокрема до 30 літаків МіГ-29, частина із яких була модернізована із можливістю застосовувати ракети "повітря-повітря" типу Р-77 та ракети "повітря-поверхня" типів Х-31П та Х-29, а також керовані авіабомби, а також до десяти бомбардувальників типу Су-24МК.

Сирійський МіГ-29 супроводжує російські Су-34 Фото: З відкритих джерел

Також Сирія має чотири протичовнові вертольоти Ка-28 та п’ять Мі-14, які скоріш за все остаточно несправні, але можуть бути "донорами запчастин".

Чи зможе Україна отримати російську зброю, покинуту в Сирії

Як зазначають аналітики, наразі незрозуміло з ким у Сирії можна зараз домовитись про можливе отримання цієї техніки та озброєння. Це навіть якщо не згадувати про стан, у якому перебуває ця техніка.

Крім того, в України залишається не так багато часу на це.

"Скільки часу є на досягнення необхідних домовленостей, оскільки ВПС Ізраїлю уже почали методично бити по військовим базам на території Сирії з метою уразити усі більш-менш вагомі запаси озброєння", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, 8 грудня ГУР повідомило, що РФ виводить кораблі з сирійської бази у Тартусі та перекидає залишки озброєння.

9 грудня телеканал CNN повідомив, що Росія звернулася до Туреччини з проханням про сприяння в безпечному виведенні своїх військ із Сирії.