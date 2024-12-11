Туполев Ту-22 по прозвищу "спиртовоз" был первым советским сверхзвуковым бомбардировщиком

Расход спиртовой смеси во внутренней системе самолета зависел от режима работы двигателей, но им мог управлять командир во время полета, устанавливая на минимум или полностью отключая. Советские летчики сразу оценили преимущества гениального инженерного решения.

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У Советского Союза был военный самолет с прозвищем, связанным с алкоголем. Ту-22 в НАТО присвоили кодовое имя "Шило", но его также называли Booze Carrier (то есть "спиртовоз"). Об этом пишет The National Interest.

Употребление алкоголя, особенно крепких напитков, часто связывают с досугом боевых летчиков, как об этом поется в песне Jeremiah Weed об американском летчике-истребителе. Среди известных западных боевых самолетов есть только один, в названии которого присутствует высокоградусный напиток — это боевой вертолет AH-1W Whiskey Cobra Корпуса морской пехоты США.

Первоначальная история и технические характеристики Ту-22

Ту-22 совершил свой первый вылет 7 сентября 1959 года и был официально принят на вооружение в 1962 году. "Шило" вошел в историю как первый сверхзвуковой бомбардировщик СССР с максимальной скоростью полета 1,42 Маха (1 510 км/ч).

Экипаж : три человека (пилот, штурман, офицер по вооружению);

: три человека (пилот, штурман, офицер по вооружению); Длина фюзеляжа : 41,6 м (136 футов 6 дюймов);

: 41,6 м (136 футов 6 дюймов); Размах крыльев : 23,17 м;

: 23,17 м; Высота : 10,13 м;

: 10,13 м; Максимальный взлетный вес : 92 000 кг;

: 92 000 кг; Силовая установка : 2 турбореактивных двигателя Добрынина РД-7М-2 с форсажной камерой;

: 2 турбореактивных двигателя Добрынина РД-7М-2 с форсажной камерой; Дальность : 4900 км;

: 4900 км; Практический потолок : 13 300 м;

: 13 300 м; Вооружение:

Орудия : 1 × пушка Rikhter R-23 калибра 23 мм в хвостовой турели

: 1 × пушка Rikhter R-23 калибра 23 мм в хвостовой турели Ракеты : 1 × крылатая ракета Х-22 "Шторм" (AS-4 Kitchen)

: 1 × крылатая ракета Х-22 "Шторм" (AS-4 Kitchen) Бомбы: грузоподъемность 12 000 кг

Производство Ту-22 остановили в 1969 году. Примечание: пушка Rikhter R-23 вошла в историю как единственная, стрелявшая в космосе; это произошло 24 января 1975 года.

История боевых действий

Самолет разрабатывался для нанесения дальнего наступательного удара, но россияне в конечном итоге использовали "спиртовоз" в бою только раз — в 1988 году во время вывода советских войск из девятилетней оккупации Афганистана. После чего этим самолетам поставили задачи по постановке помех радарам для защиты бомбардировщиков Backfire (Ту-22М) от пакистанских F-16.

Эти боевые самолеты чаще использовались в боевых действиях ливийскими ВВС Муаммара Каддафи в период 1980-1987 годов и иракскими ВВС Саддама Хусейна во время Ирано-иракской войны 1980-1988 гг. В первый же день конфликта самолет Ту-22 IqAF, базирующийся на авиабазе H-3, нанес удар по иранскому топливному складу в международном аэропорту Мехрабад в Тегеране. В последний год этой войны, во время так называемого "танкерного" этапа иракские пилоты "Шило" потопили один иранский супертанкер около острова Харг и серьезно повредили другой.

Откуда прозвище "спиртовоз"?

Администратор YouTube-канала Paper Skies в эпизоде ​​под названием "Почему советские летчики называли Туполев Ту-22 "Возчиком спиртного" рассказал, что с первого дня появления Ту-22 в советских ВВС самолет называли — "Сверхзвуковым спиртовозом". Были и другие, менее распространенные названия, такие как "Летающий магазин спиртных напитков" и "Грузовик с водкой", но причина была все та же — внушительное количество спирта на борту, который использовался в качестве хладагента в системе кондиционирования воздуха самолета…

Смесь, используемая для Ту-22, состояла из 60% дистиллированной воды и 40% чистейшего этилового спирта, который, по сути, ничем не отличался от обычной советской водки.

В ролике объяснялось, что горячий воздух, отбираемый от компрессора двигателя, по трубкам поступает в испаритель, который находится в баке, заполненном хладагентом, затем воздух охлаждается и поступает дальше в вентиляционную систему кабины экипажа. Испаряясь, спирт отнимал тепло и охлаждал вентилируемый воздух.

Расход спиртовой смеси зависел от режима работы двигателей, но, что важно, им мог управлять командир во время полета, устанавливая расход на минимум или даже полностью отключая. Советские летчики сразу оценили все преимущества этого гениального инженерного решения. Неиспользованную спиртовую смесь обычно просто сливали из самолета и затем либо попросту использовали по назначению, то есть пили, или как "жидкую валюту".

Последней страной, которая списал этот самолет, была Ливия, примерно в начале 2000 годов. Из 311 Ту-22 четыре образца все еще дожили до сегодняшнего дня. Один из них находится в Полтавском музее стратегической авиации.

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