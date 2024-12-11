Туполєв Ту-22 на прізвисько "спиртовоз" був першим радянським надзвуковим бомбардувальником

Витрата спиртової суміші у внутрішній системі літака залежала від режиму роботи двигунів, але нею міг керувати командир під час польоту, встановлюючи на мінімум або повністю відключаючи. Радянські льотчики відразу оцінили переваги геніального інженерного рішення.

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У Радянського Союзу був військовий літак із прізвиськом, пов'язаним із алкоголем. Ту-22 у НАТО присвоїли кодове ім'я Blinder, але його також називали Booze Carrier (тобто "спиртовоз"). Про це пише The National Interest.

Вживання алкоголю, особливо міцних напоїв, часто пов'язують із дозвіллям бойових льотчиків, як про це співається в пісні Jeremiah Weed про американського льотчика-винищувача. Серед відомих західних бойових літаків є лише один, у назві якого присутній високоградусний напій — це бойовий вертоліт AH-1W Whiskey Cobra Корпусу морської піхоти США.

Первісна історія і технічні характеристики Ту-22

Ту-22 здійснив свій перший виліт 7 вересня 1959 року і був офіційно прийнятий на озброєння в 1962 році. Blinder увійшов в історію як перший надзвуковий бомбардувальник СРСР із максимальною швидкістю польоту 1,42 Маха (1 510 км/год).

Екіпаж : три людини (пілот, штурман, офіцер з озброєння);

: три людини (пілот, штурман, офіцер з озброєння); Довжина фюзеляжу : 41,6 м (136 футів 6 дюймів);

: 41,6 м (136 футів 6 дюймів); Розмах крил : 23,17 м;

: 23,17 м; Висота : 10,13 м;

: 10,13 м; Максимальна злітна вага : 92 000 кг;

: 92 000 кг; Силова установка : 2 турбореактивні двигуни Добриніна РД-7М-2 з форсажною камерою;

: 2 турбореактивні двигуни Добриніна РД-7М-2 з форсажною камерою; Дальність : 4 900 км;

: 4 900 км; Практична стеля : 13 300 м;

: 13 300 м; Озброєння:

Гармати : 1 × гармата Rikhter R-23 калібру 23 мм у хвостовій турелі

: 1 × гармата Rikhter R-23 калібру 23 мм у хвостовій турелі Ракети : 1 × крилата ракета Х-22 "Шторм" (AS-4 Kitchen)

: 1 × крилата ракета Х-22 "Шторм" (AS-4 Kitchen) Бомби: вантажність 12 000 кг

Виробництво Ту-22 зупинили 1969 року. Примітка: гармата Rikhter R-23 увійшла в історію як єдина, що стріляла в космосі; це сталося 24 січня 1975 року.

Історія бойових дій

Літак розроблявся для завдання дальнього наступального удару, але росіяни зрештою використали "спиртовоз" у бою тільки раз — 1988 року під час виведення радянських військ із дев'ятирічної окупації Афганістану. Після чого цим літакам поставили завдання з постановки перешкод радарам для захисту бомбардувальників Backfire (Ту-22М) від пакистанських F-16.

Ці бойові літаки частіше використовувалися в бойових діях лівійськими ВПС Муаммара Каддафі в період 1980-1987 років та іракськими ВПС Саддама Хусейна під час Ірано-іракської війни 1980-1988 рр. У перший же день конфлікту літак Ту-22 IqAF, що базується на авіабазі H-3, завдав удару по іранському паливному складу в міжнародному аеропорту Мехрабад у Тегерані. В останній рік цієї війни, під час так званого "танкерного" етапу іракські пілоти Blinder потопили один іранський супертанкер біля острова Харг і серйозно пошкодили інший.

Звідки прізвисько "спиртовоз"?

Адміністратор YouTube-каналу Paper Skies в епізоді під назвою "Чому радянські льотчики називали Туполєв Ту-22 "Візником спиртного" розповів, що з першого дня появи Ту-22 в радянських ВПС літак називали — "Надзвуковим спиртовозом". Були й інші, менш поширені назви, як-от "Магазин спиртних напоїв, що літає" і "Вантажівка з горілкою", але причина була все та сама — значна кількість спирту на борту, який використовували як холодоагент у системі кондиціонування повітря літака...

Суміш, використовувана для Ту-22, складалася з 60% дистильованої води та 40% найчистішого етилового спирту, який, по суті, нічим не відрізнявся від звичайної радянської горілки.

У ролику пояснювалося, що гаряче повітря, що відбирається від компресора двигуна, трубками надходить у випарник, який розташований у баку, заповненому холодоагентом, потім повітря охолоджується і надходить далі у вентиляційну систему кабіни екіпажу. Випаровуючись, спирт забирав тепло та охолоджував вентильоване повітря.

Витрата спиртової суміші залежала від режиму роботи двигунів, але, що важливо, нею міг керувати командир під час польоту, встановлюючи витрату на мінімум або навіть повністю відключаючи. Радянські льотчики відразу оцінили всі переваги цього геніального інженерного рішення. Невикористану спиртову суміш зазвичай просто зливали з літака і потім або просто використовували за призначенням, тобто пили, або як "рідку валюту".

Останньою країною, яка списала цей літак, була Лівія, приблизно на початку 2000 років. З 311 Ту-22 чотири зразки все ще дожили до сьогоднішнього дня. Один із них перебуває в Полтавському музеї стратегічної авіації.

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