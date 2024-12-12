Осталось ли ВС РФ три километра до Покровска: в ОСГВ "Хортица" рассказали о ситуации

Россияне атаковали украинские укрепления на Покровском направлении, западнее Возрождения и южнее Новотроицкого, рассказал представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин. Две наших позиции были уничтожены врагом.

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Российские войска на покровском направлении с боями пытаются закрепиться на юго-западной окраине поселка Шевченко. Об этом во время телемарафона рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

Военный опроверг информацию, что оккупационной армии якобы осталось около трех километров до самого города Покровск.

"Должен возразить", — отметил Назар Волошин.

Также он отметил, что противник атаковал украинские укрепления на Покровском направлении, западнее Возрождения и южнее Новотроицкого.

"В результате длительных боестолкновений были уничтожены две наши позиции, одна утеряна", — рассказал о ситуации Назар Волошин, добавив, что сейчас бойцы ВСУ проводят мероприятия по восстановлению позиций.

Спикер также сообщил, что из-за ухудшения погодных условий россияне уменьшают применение тяжелой военной техники, в то же время для штурмовых действий привлекают больше живой силы.

Информация от Генштаба ВСУ

Как сообщили в Генеральном штабе, за прошедшие сутки на Покровском направлении украинские защитники остановили 40 наступательных действий агрессора. Враг активно применял авиацию, штурмовал украинские позиции в районах населенных пунктов Шевченко, Песчаное, Новотроицкое, Новоалексеевка, Новый Труд, Даченское, Лисовка, Миролюбовка, Луч и Покровск. Всего за прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 203 боевых столкновения.

Напомним, лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным "Алекс" информировал, что в Покровск пытаются проникать вражеские ДРГ.

11 декабря аналитики DeepState сообщили о продвижении ВС РФ возле семи населенных пунктов на Покровском и Кураховском направлениях.