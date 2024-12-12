Чи залишилося ЗС РФ три кілометри до Покровська: в ОСУВ "Хортиця" розповіли про ситуацію

Росіяни атакували українські укріплення на Покровському напрямку, західніше Відродження та південніше Новотроїцького, розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин. Дві наших позиції були знищені ворогом.

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Російські війська на покровському напрямку з боями намагаються закріпитися на південно-західній околиці селища Шевченко. Про це під час телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

Військовий спростував інформацію, що окупаційній армії нібито залишилося близько трьох кілометрів до самого міста Покровськ.

"Мушу заперечити", — зазначив Назар Волошин.

Також він наголосив, що противник атакував українські укріплення на Покровському напрямку, західніше Відродження та південніше Новотроїцького.

"Внаслідок тривалих боєзіткнень було знищено дві наші позиції, одну втрачено", — розповів про ситуацію Назар Волошин, додавши, що наразі бійці ЗСУ проводять заходи з відновлення позицій.

Речник також повідомив, що через погіршення погодних умов росіяни зменшують застосування важкої військової техніки, натомість для штурмових дій залучають більше живої сили.

Інформація від Генштабу ЗСУ

Як повідомили у Генеральному штабі, минулої доби на Покровському напрямку українські захисники зупинили 40 наступальних дій агресора. Ворог активно застосовував авіацію, штурмував українські позиції в районах населених пунктів Шевченко, Піщане, Новотроїцьке, Новоолексіївка, Новий Труд, Даченське, Лисівка, Миролюбівка, Промінь та Покровськ. Загалом протягом минулої доби на фронті було зафіксовано 203 бойових зіткнення.

Нагадаємо, лейтенант Збройних Сил України з позивним "Алекс" інформував, що в Покровськ намагаються проникати ворожі ДРГ.

11 грудня аналітики DeepState повідомили про просування ЗС РФ біля семи населених пунктів на Покровському та Курахівському напрямках.