Провальное контрнаступление и выговор за старания: Маркус рассказал о моменте, когда решил уходить

Валерий Маркус заявил, что командование выписало выговор его подчиненному, чтобы продемонстрировать главному сержанту его беспомощность. Он вспомнил, как поставил комбрига перед выбором и бессознательно обманул бойцов в 2023 году.

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Бывший главный сержант 47 ОМБр "Магура" Валерий Маркус продолжает выпуск серии видео о своем конфликте с командованием бригады. Фокус разобрался, о чем идет речь в выпуске "Обязанность".

Неназванный офицер командования воинской части рассказал, что на уровне полка возникли проблемы — "приезжали вагоны из военкоматов, насаждались десятки и десятки офицеров". Военнослужащих перемещали из других подразделений без собеседований и отбора. Командир подразделения на правах анонимности также пожаловался на "карьеристов-вредителей", которые не были частью команды и только достигали "эгоистических целей".

Отмечается, что на офицерские должности были поставлены люди без предыдущего опыта управления в таких масштабах. Комбриг Александр Сак, по словам Маркуса, находился за границей, поэтому командовать бригадой взялся его заместитель Иван Шаламага. Однако одним из направлений работы "Магуры" был перевод бойцов из других воинских частей, ведь этот процесс в ВСУ — "очень долгий или вообще невозможен". Бригаду пришлось формировать в короткие сроки, поэтому процедуру хотели ускорить. Так был создан алгоритм, благодаря которому перевод занимал недели вместо месяцев.

"Все функционировало как отлаженные часы. Одним из элементов этой деятельности занимался Бондарчук Иван Васильевич — трудолюбивый и ответственный солдат", — рассказал защитник.

Маркус предположил, что Шаламага не знал, за какие функции отвечает Бондарчук, и считал его водителем старшего сержанта. Для работы, которой занимался солдат, должности не существовало, поэтому он был оформлен в одном из подразделений обеспечения, но фактически помогал с рекрутингом. Однажды главный сержант этого подразделения и "друг" Шаламаги позвонил военному с вопросом, почему тот не явился на построение.

"За полгода от ни разу не был в том батальоне. Все, в том числе командир этого батальона знали, где и чем занимается этот человек, что он занимает должность формально и это с разрешения командира бригады. Поэтому никто и никогда его не трогал, а тут вдруг такое", — пояснил Маркус.

Разговор с комбатом результата не дал, и на следующий день раздался еще один звонок с требованием, чтобы Бондарчук ехал в батальон. Впоследствии выяснилось, что солдату оформили длинный и строгий выговор от командования. Солдата лишили премий и оставили его в батальоне. Работа, за которую он отвечал, остановилась.

Маркус убежден, что целью было унизить его, навредив его подчиненному в ситуации беспомощности. Влияния на ситуацию главный сержант не имел. Мужчина на полгода потерял деньги, на которые содержал жену и младенца, когда другого дохода не имел.

"Мы его успокоили, чтобы за деньги не беспокоился. Мы скинемся и будем поддерживать финансово его семью, сколько будет необходимо — это не беда. А вот само событие для всех нас стало точкой невозврата", — подчеркнул военный.

Через неделю встреча с комбригом закончилась обсуждением инцидента. Сак разгневался и пообещал отменить выговоры, но Маркус категорически заявил, что уйдет на рядовую должность, если Шаламага останется на должности заместителя командира. Получив отказ, он был "страшно рад", потому что был готов уходить.

"Я, пожалуй, впервые за много месяцев просто расслабился. Наконец весь этот цирк — не моя забота", — поделился воин.

Маркус попросил время на то, чтобы съездить в части, и уже после этого объявить о своем увольнении. Однако после "важного разговора" со старшим начальником, содержание которого неизвестно, он согласился остались до завершения операции. Единственное условие — главный сержант не хотел пересекаться с Шаламагой.

"Это был апрель 2023 года. Поэтому я остался, потому что должен был. Несколько ключевых людей все-таки ушли, потому что их уже ничего не держало, другие остались также до конца операции", — отметил военнослужащий.

Он вспомнил о двух ситуациях, когда Шаламага безосновательно обвинил его в срыве тренировок и предложил руководству 25 батальона слать главного сержанта на три буквы. Также прозвучали обвинения, что Сак закрывал глаза на коррупционные действия приближенных к нему людей и давал пустые обещания (в том числе в ситуации с выговорами). В то же время в бригаде только множилась сепарация.

"Я искренне убежден, что невозможно построить что-то качественное на подлости, эгоцентричности и обмане. Не может вырасти что-то качественное, ценностное на гнилом фундаменте", — заявил Маркус.

Бойцы готовились к контрнаступлению, и он обещал им максимум нужной информации для выполнения задач. Он верил, что Сак — талантливый командир, но "все это оказалось мыльным пузырем".

Когда началась "самая масштабная операция в истории украинской армии на тот момент", несмотря на привлечение большого количества людей результата не было. Предложения и замечания Маркуса игнорировались.

Напомним, военнослужащий Валерий Маркус объяснил, почему раньше не рассказывал о проблемах в бригаде.

На заявления военного отреагировала пресс-секретарь 47 ОМБр Анастасия Блищик. По ее словам, воин ведет себя как обиженный мальчик. Пресс-офицер рассказала о конфронтации внутри бригады, которую застала.