Провальний контрнаступ та догана за старання: Маркус розповів про момент, коли вирішив йти

Валерій Маркус заявив, що командування виписало догану його підлеглому, щоб продемонструвати головному сержанту його безпорадність. Він згадав, як поставив комбрига перед вибором та несвідомо обманув бійців у 2023 році.

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Колишній головний сержант 47 ОМБр "Маґура" Валерій Маркус продовжує випуск серії відео щодо свого конфлікту з командуванням бригади. Фокус розібрався, про що йдеться у випуску "Обов’язок".

Неназваний офіцер командування військової частини розповів, що на рівні полку виникли проблеми — "приїжджали вагони з військкоматів, насаджувались десятки й десятки офіцерів". Військовослужбовців переміщували з інших підрозділів без співбесід та відбору. Командир підрозділу на правах анонімності також поскаржився на "кар’єристів-шкідників", які не були частиною команди та лише досягали "егоїстичних цілей".

Зазначається, що на офіцерські посади були поставлені люди без попереднього досвіду управління в таких масштабах. Комбриг Олександр Сак, зі слів Маркуса, перебував за кордоном, тож командувати бригадою взявся його заступник Іван Шаламага. Однак з напрямків роботи "Маґури" було переведення бійців з інших військових частин, адже цей процес у ЗСУ — "дуже довгий або взагалі неможливий". Бригаду довелося формувати в короткі терміни, тому процедуру хотіли пришвидшити. Так був створений алгоритм, завдяки якому переведення займало тижні замість місяців.

"Все функціонувало як налагоджений годинник. Одним з елементів цієї діяльності займався Бондарчук Іван Васильович — працьовитий і відповідальний солдат", — розповів захисник.

Маркус припустив, що Шаламага не знав, за які функції відповідає Бондарчук, і вважав його водієм старшого сержанта. Для роботи, якою займався солдат, посади не існувало, тому він був оформлений в одному з підрозділів забезпечення, але фактично допомагав з рекрутингом. Одного дня головний сержант цього підрозділу та "друг" Шаламаги подзвонив військовому з запитанням, чому той не з’явився на шикування.

"За пів року від жодного разу не був у тому батальйоні. Усі, в тому числі командир цього батальйону знали, де і чим займається цей чоловік, що він займає посаду формально і це з дозволу командира бригади. Тому ніхто й ніколи його не чіпав, а тут раптом отаке", — пояснив Маркус.

Розмова з комбатом результату не дала, і наступного дня пролунав ще один дзвінок з вимогою, щоб Бондарчук їхав у батальйон. Згодом з’ясувалось, що солдату оформили довгу й сувору догану від командування. Солдата позбавили премій і залишили його в батальйоні. Робота, за яку він відповідав, зупинилась.

Маркус переконаний, що метою було принизити його, нашкодивши його підлеглому в ситуації безпорадності. Впливу на ситуацію головний сержант не мав. Чоловік на пів року втратив гроші, на які утримував дружину й немовля, коли іншого прибутку не мав.

"Ми його заспокоїли, щоб за гроші не турбувався. Ми скинемось і будемо підтримувати фінансово його сім’ю, скільки буде необхідно — це не біда. А от сама подія для усіх нас стала точкою неповернення", — підкреслив військовий.

За тиждень зустріч з комбригом закінчилася обговоренням інциденту. Сак розгнівався та пообіцяв скасувати догани, але Маркус категорично заявив, що піде на рядову посаду, якщо Шаламага залишиться на посаді заступника командира. Отримавши відмову, він був "страшенно радий", бо був готовий йти.

"Я, мабуть, вперше за багато місяців просто розслабився. Нарешті увесь цей цирк — не моя турбота", — поділився воїн.

Маркус попросив час на те, щоб з’їздити в частини, і вже після цього оголосити про своє звільнення. Однак після "важливої розмови" зі старшим начальником, зміст якої невідомий, він погодився залишилися до завершення операції. Єдина умова — головний сержант не хотів перетинатись з Шаламагою.

"Це був квітень 2023 року. Тож я залишився, бо мусив. Кілька ключових людей все-таки пішли, бо їх вже нічого не тримало, інші залишились також до кінця операції", — зауважив військовослужбовець.

Він згадав про дві ситуації, коли Шаламага безпідставно звинуватив його у зриві тренувань та запропонував керівництву 25 батальйону слати головного сержанта на три букви. Також пролунали звинувачення, що Сак заплющував очі на корупційні дії наближених до нього людей та давав порожні обіцянки (в тому числі в ситуації з доганами). В той самий час у бригаді лише множилася сепарація.

"Я щиро переконаний, що неможливо побудувати щось якісне на підлості, егоцентричності й обмані. Не може вирости щось якісне, ціннісне на гнилому фундаменті", — заявив Маркус.

Бійці готувалися до контрнаступу, і він обіцяв їм максимум потрібної інформації для виконання задач. Він вірив, що Сак — талановитий командир, але "усе це виявилося мильною бульбашкою".

Коли почалася "наймасштабніша операція в історії української армії на той момент", попри залучення великої кількості людей результату не було. Пропозиції та зауваження Маркуса ігнорувалося.

Нагадаємо, військовослужбовець Валерій Маркус пояснив, чому раніше не розповідав про проблеми у бригаді.

На заяви військового відреагувала речниця 47 ОМБр Анастасія Блищик. З її слів, воїн поводиться як ображений хлопчик. Пресофіцерка розповіла про конфронтацію всередині бригади, яку застала.