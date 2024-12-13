"Потерял руку, но счастлив": кореец Бен-Хун Ли рассказал, что едва не умер на фронте (видео)

Боец сравнивает войну в Украине с Корейской, которая в 1950 началась, а в 1953 остановилась и была заморожена. С тех пор прошло уже 70 лет.

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Боец Интернационального легиона ВСУ из Южной Кореи Бен Хун Ли рассказал, что в бою получил тяжелое ранение, но все еще полон решимости помогать Украине. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Бен-Хун Ли также отметил, что в 1950-у годы во время Корейской войны очень многие страны помогали Корее, как и сейчас Украине

Он рассказал, что его украинские друзья-сослуживцы помогли ему, еще два побратима из Колумбии помогли в течение следующих 14 часов.

"Я уже был мертв, но чувствую себя невероятно живым. Я потерял руку, но, на самом деле, счастлив", — сообщил он после того, как летом потерял руку после атаки дрона-камикадзе.

Бен-Хун Ли 58 лет, прежде он служил в морской пехоте Южной Кореи на границе с КНДР, участвовал в операциях по спасению перебежчиков из Северной Кореи.

"Я был в Чехии и проходил мимо посольства Украины. Снаружи было очень много фотографий войны. Они очень впечатляли, они были очень страшные. Я связался с посольством Украины и вооруженными силами", — объяснил он, добавив, что подал заявку в Интернациональный легион.

"Во время Корейской войны было то же самое. В 1950 война началась, в 1953 она остановилась. В Корее война была заморожена, и прошло уже 70 лет. Юг и Север следят друг за другом на границе. Возможно, война в Украине изменит эту ситуацию", — добавил южнокореец.

Сейчас он проходит реабилитацию и ожидает протезирования, в дальнейшем также планирует помогать Украине.

Напомним, что СМИ сообщили, что ВСУ оказались в окружении под Курахово. Командование ВСУ прокомментировало.

Также сообщалось, что Италия готова отправить войска в Украину. В МИД страны отреагировали.