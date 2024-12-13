"Втратив руку, але щасливий": кореєць Бен-Хун Лі розповів, що ледь не помер на фронті (відео)

Боєць порівнює війну в Україні з Корейською, яка в 1950 почалася, а в 1953 зупинилася і була заморожена. Відтоді минуло вже 70 років.

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Боєць Інтернаціонального легіону ЗСУ з Південної Кореї Бен Хун Лі розповів, що в бою дістав важке поранення, але все ще сповнений рішучості допомагати Україні. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Бен-Хун Лі також зазначив, що в 1950-ті роки під час Корейської війни дуже багато країн допомагали Кореї, як і зараз Україні

Він розповів, що його українські друзі-товариші по службі допомогли йому одразу, ще два побратими з Колумбії допомогли протягом наступних 14 годин.

"Я вже був мертвий, але почуваюся неймовірно живим. Я втратив руку, але насправді щасливий", — повідомив він після того, як влітку його атакував дрон-камікадзе.

Бен-Хун Лі 58 років, раніше він служив у морській піхоті Південної Кореї на кордоні з КНДР, брав участь в операціях із порятунку перебіжчиків із Північної Кореї.

"Я був у Чехії та проходив повз посольство України. Зовні було дуже багато фотографій війни. Вони дуже вражали, вони були дуже страшні. Я зв'язався з посольством України й збройними силами", — пояснив він, додавши, що подав заявку в Інтернаціональний легіон.

"Під час Корейської війни було те саме. У 1950 війна почалася, у 1953 вона зупинилася. У Кореї війна була заморожена, і минуло вже 70 років. Південь і Північ стежать один за одним на кордоні. Можливо, війна в Україні змінить цю ситуацію", — додав південнокореєць.

Нині він проходить реабілітацію та очікує на протезування, надалі також планує допомагати Україні.

Нагадаємо, що ЗМІ повідомили, що ЗСУ опинилися в оточенні під Кураховим. Командування ЗСУ прокоментувало.

Також повідомлялося, що Італія готова відправити війська в Україну. У МЗС країни відреагували.