"Мрачное Рождество": ВС РФ отбили половину захваченной территории Курской области, — The Economist

Украинское командование в конце сентября провело ротацию подразделений в Курской области, рассказали военные журналистам. После ротации и из-за усиления частей ВС РФ враг начал получать преимущество.

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В Курской области ВС РФ собрали большое количество личного состава и военной техники и по состоянию на середину декабря вдвое уменьшили украинский плацдарм. Между тем подразделения ВСУ держат оборону, отражают даже химические атаки россиян и не боятся "Звезды Смерти". О ситуации на 80-километровом отрезке фронта под Курском рассказало издание The Economist.

Журналисты пообщались с двумя бойцами ВСУ, которые держат оборону в Курской области. Бойцы рассказали о десятках планирующих бомб, которые ВС РФ используют, чтобы выбить украинцев. На одном небольшом участке в течение суток применяется до 40 таких средств поражения, говорится в статье. Кроме того, упомянули о плохих погодных условиях, которые ухудшают ситуацию. Подразделения ВС РФ давят на ВСУ и постепенно вытесняют украинцев, рассказало издание. Возможная причина усиления этого давления — попытки президента Владимира Путина улучшить позиции на момент инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа, напомнили в материале. Также подсчитали, что подконтрольная Украине территория Курской области уменьшилась вдвое (с условных 1 200 кв. км до 600 кв. км).

"В Курске украинские войска празднуют мрачное Рождество", — таков заголовок статьи The Economist о текущей ситуации.

Старшина 95-й десантно-штурмовой бригады Руслан Мокрицкий рассказал журналистам о тяжелых условиях, в которых происходят бои под Курском. В то же время боец заверил, что украинцы придумывают все новые способы отражения атак противника. Среди прочего, научились противостоять химическому оружию РФ и готовы встретить "Звезду Смерти", пошутил боец.

"Дождь, слякоть, снег, холод, грязь, жуки, черви, крысы и планирующие бомбы", — перечислил проблемы Мокрицкий.

В статье привели слова командир артиллерии 82-й десантно-штурмовой бригады майора Ивана Бакрева. По его словам, в Курской области несколько изменились украинские подразделения, которые ведут здесь бои. Раньше здесь были более опытные части, потом им на смену пришли другие — "заменила элитные подразделения на менее закаленные". Событие произошло в конце сентября, при этом РФ перебросила "людей, артиллерию, машины". Основные направления атак россиян — восточный и западный фланги, пояснил военный.

"Каждая часть в Курске перешла в оборону", — заявил Бакрев.

Прорыв в Курской области — детали по состоянию на 17 декабря

В отчете Генштаба ВСУ по состоянию на 8:00 17 декабря рассказали, среди прочего, о боях в Курской области. Командование сообщило, что за прошедшие сутки россияне на данном отрезке сбросили 12 управляемых авиабомб и провели 68 штурмов. На карте боевых действий портала "Радио Свобода" показана местность, которую контролирует Украина: ориентировочная площадь — около 600 кв. км, длина линии фронта — около 80 км. Также обозначены три точки, в которых атаковали россияне согласно публикациям Z-блогеров — возле Новоивановки на западном фланге, возле Нечаева на севере, возле Плехового на юго-востоке.

Прорыв в Курской области — карта боев 17 декабря Фото: Радіо Свобода

Отметим, 17 декабря Фокус писал о результатах штурмов в Курской области, которые проводили подразделения КНДР возле села Плехово. Согласно данным Forbes, северокорейский корпус за одну атаку мог потерять (ранеными и убитыми) до 500 человек (из 12 тыс.).

Напоминаем, 16 декабря аналитики DeepState обновили карту боевых действий на востоке Украины и показали три "мешка", опасных для Сил обороны на Донбассе.